به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها که روز شنبه با حضور 165 جودوکار از 34 کشور آغاز شده بود یکشنبه شب با قهرمانی ازبکستان در بخش مردان به پایان رسید. ازبک‍ها با سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز قهرمان شدند، ژاپن با دو طلا و یک نقره در جای دوم ایستاد و روسیه با یک طلا، دو نقره و چهار برنز در جای سوم ایستاد.

اما در مجموع مردان و بانوان این برزیلی‌ها بودند که با چهار طلا و یک نقره روی سکوی نخست ایستادند. ازبکستان، ژاپن و روسیه نیز عناوین بعدی را کسب کردند.

در بخش انفرادی و در وزن 81- کیلوگرم "مورات خاچیروف" از روسیه به مدال طلا دست یافت، "اماموف" از ازبکستان به مدال نقره رسید و "گان تاویشی جارگل" از مغولستان به همراه "مارجانویچ" از کرواسی به نشان برنز مشترک دست یافتند.

در وزن 90- کیلوگرم "ایلیادیس" از یونان صاحب مدال طلا شد، "سولمین" از روسیه روی سکوی دوم ایستاد و مدال برنز مشترک هم به "ماگمدوف" از روسیه و "میلان راندل" از اسلواکی رسید.

"رمزدین سعیداوف" از ازبکستان مدال طلای وزن 100- کیلوگرم را به خود اختصاص داد. "باتاگولا" از مغولستان به مدال نقره دست یافت. "دریوش رامادان" از مصر و "سامانویچ" از روسیه هم روی سکوی سوم ایستادند.

"عبدالله تنگریف" از ازبکستان در وزن 100+ کیلوگرم با شکست همه رقبا قهرمان شد. "باستانوف" از روسیه نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به "نودار متورلی" از گرجستان و "سعیدوف" از روسیه تعلق گرفت.