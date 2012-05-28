کیخسرو چنگلوائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این خسارت در بخشهای مختلف به کشاورزان و دامداران استان وارد شده است.

چنگلوایی، کاهش بارندگی، وجود گرد و غبار و کمبود کود ازته که تنها 50 درصد آن برای کشاورزان تامین شد را از جمله عوامل خسارت زا به کشاورزی استان دانست.



وی نباریدن باران به مدت 75 روز به صورت مداوم را از دیگر عوامل خسارت خشکسالی دانست و افزود: 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در این مدت 100 درصد از بین رفت.



استان خوزستان با دارا بودن یک میلیون و 200 هزار هکتار سطح کشت و تولید بیش از 12 میلیون تن محصولات مختلف، مقام نخست تولید محصول با کیفیت در کشور را دارد.