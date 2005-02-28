جعفر ابراهيمي : كودك ، متاسفانه اسكناس هزار توماني را به " كتاب " ترجيح مي دهد / كل جامعه را در اين زمينه مقصر مي دانم

اين شاعر و نويسنده ي كودك و نوجوان درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهربا بيان اين مطلب افزود : متاسفانه در سال هاي اخير در جامعه ي ما جاي بسياري از ارزش ها عوض شده است . خيلي از ارزش ها بي ارزش، و خيلي از مسائل بي ارزش ، ارزشمند گشته است . نگاه مادي به زندگي در بين مردم رواج يافته و مصرف گرايي نيز به اين قضيه دامن زده است.

وي افزود: اگر الان به يك نوجوان ، كتابي خوب عيدي بدهيد شايد احساس كند كه به او توهين شده و اگر عيدي نمي گرفت ، بهتر بود. در حالي كه اگر بين يك هزار توماني و كتابي كه قيمت آن از هزار تومان هم بيشتر باشد حق انتخاب داشته باشد ، اسكناس هزار توماني را انتخاب خواهد كرد.

وي كه داستاني درباره ي امام زمان با نام " ماه خورشيد كلاه " زيرچاپ دارد ، تصريح كرد: در قديم رسم عيدي به اين صورت كمتر وجود داشت. اگر هم مبلغي پول هديه داده مي شد از لاي قرآن به دست كودك مي رسيد و گرچه هديه مادي بود اما اين عمل باعث مي شد جنبه معنوي آن پررنگ تر شود.

ابراهيمي كه در سال هاي گذشته با نوشتن كتاب " آواز پوپك" برنده جايزه كتاب سال شده است ياد آور شد: در اين زمينه نمي توان گفت چه كسي مقصر است. چرا كه همه جامعه تقصير كارند.راديو و تلويزيون بسيار به اين قضايا دامن زده و زندگي مادي به صورت همه جانبه در زندگي كودكان تبليغ مي شود.



ابراهيمي شاهد : من معمولا به كودكان كتاب عيدي مي دهم اما لاي كتاب مبلغي پول مي گذارم . بارها متوجه شده ام كه كودك كتاب را با اخم باز مي كند اما وقتي با پول داخل كتاب مواجه مي شود به كتاب هم اهميت مي دهد .

وي افزود: گرچه هنوز هم خانواده هايي هستند كه اين ارزش ها را حفظ كرده و مسائل فرهنگي و معنوي را پاس مي دارند اما من بارها با خانواده هاي تحصيل كرده اي مواجه شده ام كه ترجيح مي دهند كودكانشان تنها به كتب درسي بپردازند و به فكر درس باشند كه البته اين خواسته نيز به نوعي در راستاي مدرك و ماديات است .

وي كه بازنشسته كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است گفت : من معمولا به كودكان كتاب عيدي مي دهم اما لاي كتاب مبلغي پول مي گذارم . بارها متوجه شده ام كه كودك كتاب را با اخم باز مي كند اما وقتي با پول داخل كتاب مواجه مي شود به كتاب هم اهميت مي دهد.





از كتابهاي چاپ شده ي جعفر ابراهيمي ( شاهد )

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نويسنده ي كتاب " يك سنگ ، يك دوست " در پايان ياد آور شد : نمي خواهم به كودكان كم لطفي كنم ، اما فكر مي كنم كودكان امروز كه از رفاه بيشتري نسبت به نسل هاي گذشته برخوردارند بسيار مادي هستند . البته در اين زمينه بزرگترها مقصرند. در قديم همه راضي بودند. فرصت براي كنار هم نشستن و محبت كردن زياد بود. متاسفانه نگاه مادي به اين دنيا باعث كمرنگ شدن ارزش هاي معنوي شده است. به همين دليل است كه هديه دادن يك كتاب به عنوان عيدي مرسوم نيست.