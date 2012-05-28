نوسان قیمت‌، دست و پای همدانی ها را در نمایشگاه لوازم خانگی بست

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش ناگهانی قیمت ارز به خصوص دلار در نیمه دوم سال گذشته بازار دچار التهاب بسیاری شد و این روند با تک نرخی شدن ارز شدت یافت .

با محدود شدن عرضه دلار در بین صادرکنندگان و واردکنندگان، اجناس و کالاهای مورد نیاز کشورمان با افزایش چند برابری روبرو شد و این مسئله دست دلالان و واسطه‌گران را باز کرد .

در این میان لوازم خانگی نیز از اجناسی است که برندهای خارجی آن به دلایل مختلف بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد و از آنجایی که برای واردات این کالاها نیاز به تأمین دلار است تک نرخی شدن دلار در سال گذشته باعث شد که لوازم خانگی با افزایش قیمتی قابل توجه روبرو شود .

گرانی لوازم خانگی با برند خارجی ادامه دارد

یکی از غرفه‌داران نمایشگاه لوازم خانگی همدان که نمایندگی اجناس خارجی را داشت، گرانی لوازم خانگی در شش ماه دوم سال گذشته تا کنون را به علت نوسانات قیمتی دلار تأیید کرد و گفت: در سال گذشته در بسیاری از اجناسی که با برندهای کشورهای خارجی وارد ایران می‌شد با افزایش 10 تا 30 درصدی مواجه بودیم که این مسئله کاهش تقاضا در بازار را به وجود آورد .

احمد مومنی ادامه داد: در ایام پایانی سال گذشته به دلیل مقارن بودن با عید نوروز بازار فروش لوازم خانگی رونق گرفت اما در حاضر با رکود روبرو هستیم .

بنا بر پیشبینی وی، در آینده نزدیک بخاطر حمایت از تولید داخل با افزایش 10 تا 15 درصدی اجناس خارجی روبرو خواهیم بود چرا که دولت عوارض واردات کالاهای خارجی در سال جاری را افزایش داده است تا مردم به علت تفاوت قیمتی به سمت تولید داخل ترغیب شوند .

برندهای خارجی بدلیل خدمات پس از فروش در اولویت کیفیت قرار داد

این عرضه کننده برند خارجی در همدان، در قیاس تولیدات داخلی با خارجی، برندهای خارجی را به علت داشتن ضمانت و خدمات پس از فروش در اولویت کیفیت قرار داد و اعلام کرد: مردم اطمینان بیشتری برای خرید لوازم با مارک خارجی دارند چراکه امتحان خود را خوب پس داده‌اند .

یکی از فروشندگان صنف لوازم آشپزخانه نیز در خصوص تولید ملی و راه‌اندازی کارخانه‌های مختلف در کشور در اظهار نظری جالب و قابل توجه گفت: این روزها صاحبان کارخانه‌ها و سرمایه‌داران به واسطه مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تولید وجود دارد دست به ابتکار جالبی زدند .

این کارشناس فروش که ترجیح داد نامی از وی برده نشود، ادامه داد: سرمایه‌داران، خط تولید کالای خود را به کشور چین سفارش می‌دهند و کارخانه مورد نظر آنها در چین با نیروی کار و مواد اولیه چینی راه‌اندازی می‌شود و محصول تولید شده در چین با برند مورد نظر سرمایه‌دار که کاملا ایرانی نیز انتخاب شده وارد کشور می‌شود و تولید ملی نام می‌گیرد .

تولیدات جدیدی در خصوص لوازم خانگی همدان عرضه نشد

مهناز رستمی فرهنگی بازنشسته از بازدیدکنندگان این نمایشگاه در رابطه با اجناس عرضه شده در نمایشگاه لوازم خانگی همدان گفت: تولیدات جدیدی در خصوص لوازم خانگی در این نمایشگاه عرضه نشده بود و قیمت‌ها نیز روند مشخصی ندارند .

وی افزود: در برخی غرفه‌ها اجناس برچسب قیمت ندارند و این خود باعث بی اعتمادی به قیمت‌ها می‌شود چرا که برندهای لوازم خانگی انقدر گسترده است که خریدار قیمت همه را نمی‌داند .

این بازدیدکننده در پاسخ به اینکه چه میزان از این نمایشگاه خرید خواهید کرد، گفت: با توجه به روند صعودی قیمت‌ها و گرانی کالاها اکثر مردم تماشاچی هستند و نکته دیگر اینکه چون اجناس در این نمایشگاه به صورت نقدی فروخته می‌شود و اکثر مردم جامعه به دلیل گرانی عادت بر خرید قسطی دارند پس از این نمایشگاه خرید آنچنانی صورت نمی‌گیرد .

نمایشگاه باعث رکود در بازار لوازم خانگی می‌شود

رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان نیز در رابطه با تأثیرگذاری نمایشگاه‌‌ها و کنترل قیمت‌ها گفت: سیاست اصلی نمایشگاه‌ها معرفی کالاها و تکنولوژی‌های جدید به مصرف کننده است .

رضا بامیان عنوان کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت کالاهای قابل عرضه در بازار را مشخص می‌کند بنابراین شاهد تفاوت قیمتی قابل توجهی در محصولات عرضه شده در نمایشگاه‌های لوازم خانگی و بازار نیستیم و تنها در بازار رکود فروش ایجاد می‌شود .

وی تأکید کرد: هیچ واحد صنفی خارج از قیمت مصوب در بازار جنس عرضه نمی‌کند .

رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان افزود: در حال حاضر با توجه به عبور از ایام نوروز تقاضا کمتر از عرضه شده و عموم مردم نیازی به خرید لوازم خانگی ندارند .

تحولات بازار تابع سیاست‌های اقتصادی دولت است

وی در زمینه نوسانات قیمتی لوازم خانگی در نیمه دوم سال گذشته تاکنون گفت: هر سیاستی که دولت در مسائل اقتصادی پایه‌ریزی می‌کند تأثیر خود را بر به طور مستقیم به روی جامعه و به نوعی بازار می‌گذارد .

بامیان افزود: از آنجایی که کالاهای وارداتی و تولیدی وابسته به نوسانات و سیاست‌های ارزی است بنابراین قیمت‌ها به تأسی از این تغییرات نوسان دارد و تا زمانی که برنامه‌ریزی هدفمندی صورت نگیرد مردم باید خود را با شرایط اقتصادی حاضر تطبیق دهند .

در جذب سرمایه‌گذار برای تولید لوازم خانگی ضعف وجود دارد

رئیس صنف فروشندگان لوازم خانگی همدان از ضعف سرمایه‌گذاری در بحث تولید لوازم خانگی در همدان انتقاد کرد و گفت: اکثر استان های کشور از جمله اصفهان، یزد، قزوین، مرکزی، تبریز و قم در تولید لوازم خانگی و اجناس چینی با برندهای داخلی مناسب عمل کرده‌اند ولی مسئولان استان همدان تاکنون به منظور تولید لوازم خانگی ظرفیت سنجی نکرده‌اند .

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان نیز در زمینه برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی و تأثیر آن بر تثبیت قیمت بازار گفت: بیش از پنج هزار واحد و شرکت تولید کننده و واسطه برای حضور در نمایشگاه لوازم خانگی همدان اعلام آمادگی کردند که پس بررسی‌های به عمل آمده 90 واحد صنعتی و تولیدی که بهترین محصولات را تولید می‌کردند برای معرفی محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و نقد متخصصان نمایشگاه قرار گرفتند .

محمدرضا بیاناتی با بیان اینکه این نمایشگاه از بعد تنوع محصولات و کلاس نمایشگاهی در سطح بالایی قرار دارد، افزود: از مجموع 90 واحد حاضر در نمایشگاه 18 واحد مربوط به کشورهای خارجی و 62 واحد تولید کننده داخلی بودند .

75 درصد محصولات نمایشگاه داخلی است

وی عنوان کرد: از مجموع واحدهای تولیدی در نمایشگاه لوازم خانگی همدان 25 درصد مربوط به محصولات خارجی و 75 درصد از تولید کنندگان داخلی بود .

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان یادآور شد: کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، چین، سنگاپور، هلند، کره و تایلند از کشورهایی هستند که در این دوره از برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در همدان حضور دارند و محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشتند .

وی با بیان اینکه هفت استان کشور در این دور نمایشگاه حضور داشتند، افزود: استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و همدان از جمله تولیدکنندگان داخلی هستند .

بیاناتی در خصوص تأثیر برگزاری نمایشگاه و نقش آن در بازار گفت: نمایشگاه می‌تواند بازار را رونق و تنظیم کند و همچنین نمایشگاه محلی برای ارائه و معرفی محصولات جدید به فروشندگان فعال در بازار است

الزامی برای تخفیف نمایشگاهی قائل نشدیم

وی با بیان اینکه قیمت‌ محصولاتی که در نمایشگاه عرضه می‌شود متعادل است، اضافه کرد: در نمایشگاه لوازم خانگی الزامی برای ارائه تخفیف نمایشگاهی قائل نشدیم ولی عرضه‌کنندگان محصولات پنج تا 10درصد تخفیف در نظر گرفتند .

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان عنوان کرد: نمایشگاهی که در آن فروش محصولات صورت می‌گیرد رسالت خود را از دست می‌دهد بنابراین در یک نمایشگاه تخصصی باید معرفی محصولات و جذب نمایندگی و بازاریابی اولویت قرار گیرد .

با این تفاسیر و با تمام انتقادات معقولی که بر گرانی لوازم خانگی وارد شده می‌توان گفت که نمایشگاه مغلوب گرانی شده و تنها مزیت برگزاری آن می‌تواند فرصت مناسبی برای محک و بررسی کیفیت محصولات داخلی با خارجی باشد تا شاید در این فضای رقابتی که به وجود آمده است تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بخشی به محصولات خود زمینه ترغیب و اعتماد مردم به خرید برند ایرانی فراهم شود .

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