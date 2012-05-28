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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

ولی الله دینی:

تاثیر مثبت هدفمندی یارانه ها بر گازرسانی به واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی

تاثیر مثبت هدفمندی یارانه ها بر گازرسانی به واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی

تبریز -خبرگزاری مهر : مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت : در سایه همیاری مردم و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد رشد بی سابقه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر ، ولی الله دینی شامگاه دیروز یکشنبه در جلسه مدیران این شرکت با اعلام این مطلب اظهار داشت: هم اکنون حدود یک میلیون و 79 هزار خانوار شهری و روستایی استان با نصب حدود 518 هزار علمک زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند که تلاش می شود بقیه مناطقی که از این نعمت برخوردار نیستند به زودی تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گیرند.

دینی تصریح کرد : مصرف سرانه گاز طبیعی صنایع در سال جهاد اقتصادی بالغ بر 6 هزار و 700 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با آمار سال‌های قبل رشد 226 درصدی در این بخش دارد.

وی در پایان گفت:  همراهی مشترکان در پرداخت به موقع قبوض گاز و مدیریت صحیح مصرف خانوار می تواند نقش موثری در ایجاد و توسعه شبکه گازرسانی در روستاهای استان داشته باشد.

کد مطلب 1613629

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