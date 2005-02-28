هاشمي نيازي به منصب و سمت ندارد// ولايتي بهترين گزينه براي معاون اولي هاشمي است

به گزارش خبرگزاري مهر و بر اساس نمابر دريافتي از اين ستاد ، محمد مهدي امامي در اين جلسه گفت: جناح چپ به توافق نسبي پيرامون حمايت از يك كانديدا نزديكتر شده است، ولي جناح راست با عدم معرفي ولايتي (در زماني كه بستر مناسب بود) از توافق براي معرفي كانديداي واحد فاصله گرفت.

رييس حزب مردم ساوه با مردود دانستن اجماع در مسايل سياسي، افزود: اجماع در مسايل سياسي تقريبا محال است چون وجود حتي يك مخالف هم نافي اصالت اجماع است.

امامي با تشريح علل تغييرات تاكتيكي جديد در جهت افزايش تعداد اعضاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، مدعي شد: استفاده از چهره هايي نظير آقاي چمران، رحيميان، حداد عادل و غيره در تركيب جديد اين شورا، استفاده ابزاري از وجهه بعضي شخصيتها جهت توجيه تصميمات همان پنج نفر اول است و روح حاكم در شوراي هماهنگي به هيچ وجه تغيير نخواهد يافت . بنابراين تغييرات جديد، نوعي مشروعيت بخشيدن به تصميمات قبلي با استفاده از چهره هاي جديد است كه بعيد مي دانم افراد جديد متوجه اين بازي سياسي نباشند.

امامي در ادامه تحليل خود افزود: جناح راست، چهره اي وفادارتر از لاريجاني براي معرفي به عنوان كانديداي نهايي ندارد، ولي احتمال دارد از روي ناچاري اقدام به معرفي حداد عادل نمايد ولي احساس خطر نسبت به معرفي چمران توسط آبادگران موجب دستپاچگي سياسي جناح راست گرديده است.

رييس حزب مردم ساوه افزود: آقاي هاشمي نيازي به منصب و سمتي ندارند ولي وضعيت فعلي داخلي و بين المللي ايجاب مي نمايد يك رييس جمهور مقتدر و زيرك با سوابق درخشان مسند رياست جمهوري را عهده دار شود و به نظر مي رسد با رياست جمهوري آقاي هاشمي، بهترين گزينه براي تصدي معاون اولي دكتر ولايتي است چرا كه در وضعيت بين المللي و تشنهاي حساس خارجي فعلي - بالخصوص در زمينه مسايل هسته اي - ولايتي با سوابق و تجارب ارزنده در زمينه سياست خارجي در كنار هاشمي، دولت تفاهم و آشتي بين المللي تشكيل خواهند داد و حضور ولايتي به عنوان معاون اول، صريح ترين پيام براي دول خارجي است و بي شك با اين تدابير، آقاي هاشمي توان هسته اي ايران را نهادينه خواهد كرد و اين تهديدها تبديل به فرصت براي كشور خواهد شد.

امامي در پايان با اعلام اينكه تبديل تهديدها به فرصتها از ويژگي هاي آقاي هاشمي است، گفت: با حضور آقاي هاشمي، جايگاه روحانيت در مديريت عالي نظام، بار ديگر تقويت خواهد شد.