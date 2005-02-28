قطعات موسيقي قديمي بازسازي مي شود

"بابك شهركي" آهنگساز و نوازنده جوان ويولن و پيانو ضمن اعلام اين خبر افزود: به تازگي كاري را براي سلوي ويولن و اركستر نوشته ام كه ضبط نيمي از آن به پايان رسيده است.

وي افزود: تمامي اين قطعات و تنظيم هاي آنا از ساخته هاي خودم هستند و سعي كرده ام در انتخاب قطعات قديمي، دقت لازم را داشته باشم و ماندگار ترين آنها را انتخاب كنم. البته لازم است كه بگويم اين آثار به شكل بي كلام اجرا مي شوند و ضبط تمامي آنها با سازهاي آكوستيك بوده و هيچ ساز الكترونيكي در آن استفاده نشده است..

شهركي ادامه داد: اين اثر با تنظيم جديدي منتشر مي شود. تصميم گرفته ام كه تمامي قطعات به هم متصل باشند و در واقع ميكسي سراسري آنها را به هم وصل كند.

وي كه فعاليتش را در زمينه موسيقي از سال 74 با آلبوم " مهرگان" آغاز كزده است و از آثار ديگر او مي توان به "كولي كوبي"،" غوغا"،"سيم آخر" و آخرين اثرش "ذوالجناح" اشاره كرد، خبر از ساخت اثر ديگري براي پيانو و اركستر بزرگ داد و افزود: چندي است كه اين قطعات را ساخته ام . قرار است كه "سامان احتشامي" نوازندگي پيانو ان را به عهده بگيرد. در حال حاضر مشغول ضبط اين اثر هستم و قرار است كه تا پايان بهار منتشر شود.

وي در مورد تم اين كار گفت: قطعاتي براي پيانو و اركستر نوعي از موسيقي ايراني است كه مي تواند جنبه هاي موسيقي بين المللي هم داشته باشد. تم آن كاملا ايراني است و اركستراسيون غربي 10 تراك دارد كه قرار است هم به شكل سي دي و هم نوار منتشر شود.