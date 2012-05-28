به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی صبح دوشنبه در جلسه هیئت امنای امامزاده عبدالله بافق با اشاره به راه اندازی سیستم سامانه جامع موقوفات و نظم خاصی که از این نظر در مدیریت و اداره موقوفات و امامزادگان به وجود آمده است، اظهار داشت: دستورالعمل های ابلاغی از سازمان مرکزی بر پایه کار کارشناسی ونظرات کارشناسان امر تنظیم شده اما نحوه اجرای آن بر عهده هیئت امنا و مدیران امامزادگان و متولیان است.

وی تاکید کرد: حال که نحوه اجرای این دستور العمل ها بر عهده متولیان نهاده شده است، شایسته است در راستای اجرای هرچه بهتر آن تلاش شود.

حاتمی همچنین به جمع بندی مسائل و مشکلات امامزاده ها و بقاع متبرکه به ویژه امامزاده عبدالله بافق پرداخت و افزود: هیئت امنای این امامزاده متشکل از افراد توانمند است و امیدواریم با جدیت و تلاشی که در آنها وجود دارد، شاهد رشد و پیشرفت طرحهای عمرانی و فرهنگی در این امامزاده واجب التعظیم باشیم.

حجت الاسلام طباطبایی، مدیر داخلی امامزاده عبدالله بافق نیز در این جلسه خواستار الگوبرداری مدیریتی و اجرایی از امامزادگان بزرگ کشور شد و اظهار داشت: باید انجام فعالیت های فرهنگی و برگزاری دوره های آموزشی برای اصناف و بازاریان از اولویت های این آستان مقدس قرار گیرد.