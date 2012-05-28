۸ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۲

حجت الاسلام حاتمی:

هیئت امنای امامزاده‌ها برای اجرای دستورالعمل سامانه جامع موقوفات تلاش کنند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد از هیئت امنای امامزاده‌ها و بقاع متبرکه استان یزد خواست در راستای اجرای هرچه بهتر دستورالعمل های سامانه جامع موقوفات تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی صبح دوشنبه در جلسه هیئت امنای امامزاده عبدالله بافق با اشاره به راه اندازی سیستم سامانه جامع موقوفات و نظم خاصی که از این نظر در مدیریت و اداره موقوفات و امامزادگان به وجود آمده است، اظهار داشت: دستورالعمل های ابلاغی از سازمان مرکزی بر پایه کار کارشناسی ونظرات کارشناسان امر تنظیم شده اما نحوه اجرای آن بر عهده هیئت امنا و مدیران امامزادگان و متولیان است.

وی تاکید کرد: حال که نحوه اجرای این دستور العمل ها بر عهده متولیان نهاده شده است، شایسته است در راستای اجرای هرچه بهتر آن تلاش شود.

حاتمی همچنین به جمع بندی مسائل و مشکلات امامزاده ها و بقاع متبرکه به ویژه امامزاده عبدالله بافق پرداخت و افزود: هیئت امنای این امامزاده متشکل از افراد توانمند است و امیدواریم با جدیت و تلاشی که در آنها وجود دارد، شاهد رشد و پیشرفت طرحهای عمرانی و فرهنگی در این امامزاده واجب التعظیم باشیم.

حجت الاسلام طباطبایی، مدیر داخلی امامزاده عبدالله بافق نیز در این جلسه خواستار الگوبرداری مدیریتی و اجرایی از امامزادگان بزرگ کشور شد و اظهار داشت: باید انجام فعالیت های فرهنگی و برگزاری دوره های آموزشی برای اصناف و بازاریان از اولویت های این آستان مقدس قرار گیرد.

