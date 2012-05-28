علی تمدنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این موضوع افزود: نمایشگاه طرح ضیافت به منظور عرضه مستقیم کالاهای مصرفی ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه از 15 روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان تا 15 روز بعد از اتمام آن دایر خواهد بود.

تمدنی ثانی اضافه کرد: بر این اساس نمایشگاه عرضه مستقیم کالای ماه رمضان به مدت 2 ماه و از تاریخ 15 تیر تا 15 شهریور ماه سال جاری برپا می‌شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه به صورت همزمان در مرکز استان و مراکز 6 شهرستان دیگر خراسان شمالی برگزار می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه در این نمایشگاه‌ها فقط اقلام پروتئینی و مواد غذایی عرضه می‌شود افزود: اجناس در این نمایشگاه‌ها با تخفیف 15 درصدی نسبت به قیمت بازار عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این 2 ماه برای تنظیم بازار و آسایش مردم فروش‌های فوق العاده اجناس نیز با تخفیفات ویژه اجرا می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در این فروش‌های فوق العاده تعدادی از واحدهای صنفی در دوره‌های 10 روزه، اجناس خود را با تخفیف 10 الی 15 درصدی نسبت به بازار ارائه می‌کنند.