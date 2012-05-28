اعتراض نمایندگان به آمار اعلام شده درباره تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، از مدار خارج شدن سیستم الکترونیکی مجلس مشکلاتی را در رای گیری ریاست مجلس به وجود آورد.
بر این اساس نمایندگان باید حضور خود را با امضا در صحن علنی مجلس ثبت میکردند.
پس از آنکه کارتهای رای گیری بین نمایندگان پخش شد اختلاف آماری میان امضا کنندگان حضور در مجلس با تعداد کسانی که کارت رای دریافت کرده بودند. به وجود آمد.
براین اساس تعداد حاضرین که برگه حضور را امضا کرده بودند 266 نفر بود اما تعداد کسانی که برگ رای دریافت کرده بودند 276 نفر بود و تعدادی از نمایندگان حضور خود در صحن علنی را در برگه حضور و غیاب مجلس امضا نکرده بودند.
علیرضا مرندی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان برگه حضور را امضا نکردهاند گفت: تعداد رای دهندگان بیشتر از تعداد حاضران است و از نمایندگان خواهش کرد برگه حضور را امضا کردند.
در ابتدای جلسه نیز الیاس نادران نسبت به نظم جلسه و لزوم حضور نمایندگان در صندلیهای خودشان برای رای گیری به هیات رئیسه تذکر داده بود.
حجتالاسلام سالک نماینده اصفهان با بیان تذکر آیین ماه ای خطاب به هیات رئیسه گفت: شما تا الان سه عدد برای حاضران در صحن علنی اعلام کردهاید که عبارتند از 241 حاضر، 260 و 262 حاضر. این تفاوت تعداد حاضرین ایجاد شبهه میکند.
رئیس سنی مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تعداد آرایی که در این گلدان انداخته شده است روشن است. بنده نیز بارها تذکر دادهام که برگه حضور را امضا کنند.
وی افزود: نمایندگان از صحن علنی خارج و داخل میشود و به همین دلیل تعداد تغییر میکند به همین دلیل از دوستان خواهش میکنم از صحن علنی خارج نشود.
علیرضا مرندی رئیس سنی مجلس برای سومین بار از حاضرین در جلسه درخواست کرد که برگه حضور را امضا کنند و گفت: کسانی که کارت دریافت کردهاند 276 نفر هستند اما کسانی که برگه حضور در صحن علنی را امضا کردهاند 266 نفر میباشند.
این اظهارات مرندی باعث اعتراض برخی نمایندگان حاضر در صحن شد و نمایندگان با فریاد اعلام میکردند که ملاک کارتها است مرندی هم تصدیق میکرد که ملاک برای شمارش آرای نامزدهای ریاست مجلس کارتهایی است که به منظور ثبت رای در میان نمایندگان پخش شده است.
در ادامه نادر قاضی پور منتخب مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به هیات رئیسه سنی مجلس گفت: جناب رئیس اینجا پادگان، نیست خانه ملت است.
وی ادامه داد: شما نباید به تذکرات غیر معقول پاسخ دهید.
وی به هیات رئیسه پیشنهاد کرد دو نفر از طرف هیات رئیسه به عنوان ناظر در افرادی که آرای نامزدهای انتخاب ریاست را شمارش میکنند نظرات کنند تا شبههای به وجود نیاید.
