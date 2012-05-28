هدف جریان المستقبل خدمت به طرحهای سعودی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره سوریه در مطلبی با عنوان "چه کشی پشت پرده کشاندن لبنان به فتنه است" آورده است: از ابتدا کاملا آشکار بود که برخی گروههای لبنانی به شکل کاملا آشکاری در بحران خونین سوریه دخالت دارند.

این روزنامه می افزاید: جریان المستقبل که ارتباطات محکمی با کشورهای نفت خیز به ویژه عربستان سعودی دارد با انتقال سلاح و اعزام تروریستها به داخل سوریه در راستای خواست اربابان خود گام بر می دارد.

روزنامه مذکور می نویسد: هدف این جریان کینه توز که قدرت را در لبنان از دست داده است نابودی سوریه و درهم شکستن پایداری ارتش و ملت آن ، وارونه جلوه دادن واقعیتها، ایجاد بحران و فتنه افکنی در لبنان است.

این روزنامه می افزاید: از آغاز بحران این جریان هواداران سلفی و دیگر عناصر افراطی مرتبط با القاعده را در شهر طرابلس و برخی دیگر از شهرها با هدف ضربه زدن به سوریه بسیج کرده است.

روزنامه مذکور نوشـت: جریان المستقبل اینگونه اقدامات را در راستای کمک به ملت سوریه توجیه می کند در حالی که این جریان در سالهای اخیر اقدامات خشونت آمیزی علیه کارگران سوری مقیم لبنان انجام داده.

این روزنامه می افزاید: حدود ده روز قبل به سبب درماندگی این گروه آنها برخی شهرها از جمله طرابلس و بیروت را به آشوب کشیدند و حملاتی را به ارتش لبنان انجام دادند با این هدف که ارتش لبنان در قبال سوریه تغییر موضع دهد تا درنهایت بتواند توطئه بین المللی علیه سوریه و مقاومت لبنان را اجرایی کنند.

روزنامه فوق نوشت: هدف جریان المستقبل از حوادث شمال لبنان در واقع کشاندن احزاب و هواداران مقاومت به فتنه بوده است.

این روزنامه بیان کرد: ناظران وقایع لبنان هدف از این اقدام را کشاندن حزب الله"مقاومت" به فتنه داخلی باهدف تضعیف آن در برابر رژیم صهیونیستی است.

روزنامه مذکور در پایان می نویسد: طرحهای آمریکایی، سعودی - صهیونیستی راه به جایی نخواهد برد زیرا مقاومت لبنان همه طرحها را با شکست مواجه ساخته.