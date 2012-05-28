تدوین قانون اساسی مهمتر از انتخاب رئیس جمهور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد البرادعی در بیانیه ای اظهار داشت: مسئله مهم در حال حاضر انتخاب رئیس جمهور نیست، بلکه تدوین قانون اساسی مهمترین قضیه است.

وی تشکیل دولت وحدت ملی متشکل تا زمان تصویب قانون اساسی جدید مصر را خواستار شد و تاکید کرد این دولت باید متشکل از شخصیتهای توانمند و باکفایت و دارای اختیارات کامل برای اداره کشور باشد.

البرادعی در ادامه اعلام کرد که مسئولیت سیاسی، قانونی، امنیتی و اقتصادی اوضاع نابسامان کنونی مصر بر عهده شورای عالی نظامی و گروه های سیاسی همپیمان آن است.