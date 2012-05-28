  1. بین الملل
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

البرادعی:

تدوین قانون اساسی مهمتر از انتخاب رئیس جمهور است

تدوین قانون اساسی مهمتر از انتخاب رئیس جمهور است

یکی از شخصیتهای سیاسی برجسته مصر اظهار داشت تدوین قانون اساسی این کشور در شرایط فعلی مهمتر از انتخاب رئیس جمهور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد البرادعی در بیانیه ای اظهار داشت: مسئله مهم در حال حاضر انتخاب رئیس جمهور نیست، بلکه تدوین قانون اساسی مهمترین قضیه است.

وی تشکیل دولت وحدت ملی متشکل تا زمان تصویب قانون اساسی جدید مصر را خواستار شد و تاکید کرد این دولت باید متشکل از شخصیتهای توانمند و باکفایت و دارای اختیارات کامل برای اداره کشور باشد.

البرادعی در ادامه اعلام کرد که مسئولیت سیاسی، قانونی، امنیتی و اقتصادی اوضاع نابسامان کنونی مصر بر عهده شورای عالی نظامی و گروه های سیاسی همپیمان آن است.

کد مطلب 1613704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها