به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا افشار در حاشیه نشست هم اندیشی دبیران سمنهای جوانان سراسر کشور در جمع خبرنگاران به مهر گفت: با توجه به این که سازمانهای مردم نهاد جوانان نمی توانند به ثبت شرکت برسند و پیرو آن نمیتوانند با دستگاه های اجرایی قرارداد ببندند با وزرات ورزش و جوانان تفاهمنامهای امضا شد که ظرف 6 ماه به این NGOها پرونده تطبیقی داده و سپس به شرکتهای برای ثبت معرفی شوند.
وی ادامه داد: در حقیقت وزارت کشور در مرحله تطبیقی اساسنامه آنها را با اساسنامه فرم و استاندارد تطبیق میدهد و سپس به شرکتها برای ثبت معرفی میشوند تا بتوانند همانند سایر NGOها با دستگاه های مرتبط خود طرف قرارداد شوند.
افشار همچنین از تصویب قانون 46 مادهای در این دوره از مجلس خبر داد و گفت: این قانون به مجلس هشتم نیز ارایه داده شده که نصفی از مواد آن به تصویب نمایندگان رسید و نیمی دیگر در این دوره از مجلس باید مورد بررسی و سپس تصویب قرار گیرد.
به گفته قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در صورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی از این به بعد هر سازمان مردم نهاد در حوزه تخصصی خود میتواند با دستگاه مربوطه قرارداد بسته و دستگاهها و سازمانهای اجرایی برنامههای خود را با همکاری این سازمانها پیش ببرند.
وی ادامه داد: درصدد هستیم نقش سازمانهای مردم نهاد را در پیشبرد برنامههای ارگانهای مربوطه پررنگتر کنیم اما در مجموع وزارت کشور، استاندار و فرمانداری مرجع نظارتها بر این سازمانها هستند.
افشار همچنین در سخنرانی خود در این نشست از حمایت وزارت کشور در خصوص سازمانهای مردم نهاد خبر داد و گفت: شیوههای حمایتی ما توانمندسازی و آموزش در حوزههای مختلف است که این حمایت با همراهی و کمک سازمان های مردم نهاد و در قالب پروژههای و طراحی آموزشی صورت میگیرد.
وی در بخشی از سخنان خود همچنین از وزارت ورزش و جوانان خواست تا راهکارهای لازم را برای تشکیل سازمانهای مردم نهاد زیر 18 سال با توجه به اینکه آنها نمیتوانند به ثبت شرکتها برسند به وزارت کشور ارایه دهند.
