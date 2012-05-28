۸ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۸

سخنگوی ریاست جمهوری :

تعیین سفیر جدید فیلیپین در چین همزمان با افزایش تنش میان دو کشور

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین از انتصاب سفیر جدید این کشور در چین پس از یک سال عدم حضور سفیر فیلپین در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "ابیگل والته" با اعلام این خبر گفت: "سونیا برادی" که پیش از این بین سالهای 2006 تا 2010 سفیر فیلپین در چین بوده برای این سمت انتخاب شده است.

وی دلیل انتخاب مجدد برادی 70 ساله برای این پست را مهارت این دیپلمات و آشنایی او با فرهنگ و ساختار سیاسی کشور چین عنوان کرد.

برادی برای آغاز فعالیت در چین به عنوان سفیر فیلیپین نیاز به تصویب کنگره این کشور دارد و این در حالی است که پیش از او یک تاجر چینی فیلپینی نامزد این پست نتوانسته بود اعتماد کنگره را جلب کند.

تنش بین فیلیپین و چین بر سر مالکیت بخشی از دریای جنوبی چین طی دو ماه گذشته تشدید شده و در آخرین تحولات ، فیلیپین هفتمین شکایت خود بر علیه چین را به اتهام ورود کشتی های چینی به ابهای مورد مناقشه تسلیم مراجع قانونی بین المللی کرده است.

