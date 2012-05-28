به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در بحث تعیین هیات رئیسه موقت آقایان حجت‌الاسلام سالک، محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام ابوترابی فرد و حجت‌الاسلام مصباحی مقدم کاندیدای نایب رئیسی مجلس شدند.

با رای منتخبان مجلس نهم محمدرضا باهنر با 177 رای و محمدحسن ابوترابی فرد با 167 رای به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم مجلس انتخاب شدند.

براساس این گزارش حجت‌الاسلام مصباحی مقدم 106 رای و حجت‌الاسلام سالک 83 رای به خود اختصاص دادند و نتوانستند سمت نایب رئیسی را به دست آورند.

پیش از این برای ریاست مجلس رای گیری شد و از میان دو کاندیدای ریاست که لاریجانی و حداد عادل بودند نمایندگان مجلس با 173 رای لاریجانی را به عنوان رئیس مجلس نهم برگزیدند.

هم اکنون انتخابات دبیران هیات رئیسه موقت مجلس در حال برگزاری است.