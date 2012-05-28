به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در صنعت برق ایران، با تلاش متخصصان داخلی طراحی و ساخت دستگاه " تفنگ پنچری کابل" به طور کامل بومی ساز شده است.

بر این اساس با دستیابی متخصصان داخلی به فنآوری ساخت این کالای استراتژیک واردات این دستگاه از سازندگان انگلیسی متوقف شده است.

پیش بینی می‌شود با راه اندازی خط تولید انبوه این کالای برقی صرفه جویی قابل توجه‌ای در بخش پایین دستی صنعت برق کشور به ویژه در سطح شبکه انتقال و توزیع برق حاصل شود.

استفاده از دستگاه تفنگ پنچری کابل در اقدامات عیب‌یابی کابل‌ها در زمان بروز اتصال به شبکه برق کاربردهای فراوانی دارد، ضمن آنکه جلوگیری از تماس کارکنان تست کننده تجهیزات با قسمت برقدار کابل، افزایش سطح ایمنی، کاهش زمان اتصال کابل، کاهش زمان خاموشی و تضمین کیفیت قطعات به کار رفته در تجهیزات برق‌رسانی از مهمترین مزیت‌های ساخت بومی این دستگاه است.

از سوی دیگر، استفاده از تفنگ پنچری کابل در زمان اتصالی کابل‌های فشار متوسط زمینی و همچنین اجرای طرح‌های توسعه شبکه برق‌رسانی فشار متوسط این امکان را برای نیروهای عملیاتی فراهم می کند تا در زمان اجرای طرح‌های توسعه‌ای و انجام برنامه‌های اصلاح و بهینه سازی شبکه، از بی برق بودن شبکه اطمینان حاصل کنند.

متخصصان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با مشارکت سازندگان داخلی و با استفاده از دانش فنی مهندسی معکوس موفق به ساخت بومی و ملی این دستگاه برقی در سطح کشور شده اند.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با داشتن بیش از 700 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و 450 هزار دستگاه ترانسفورماتور و 27 میلیون مشترک یکی از بزرگترین شبکه‌های توزیع برق خاورمیانه را در اختیار دارد.



در همین حال یکی از سیاستهای کلان وزارت نیرو شکست انحصار توزیع برق در کشور است و پیش بینی می ود در صورت اجرای این سیاستها امکان بهبود ارائه خدمات به مشترکان، صرفه‌جویی در هزینه تامین برق و کاهش تلفات فراهم شود.

در شرایط فعلی به دلیل گستردگی جغرافیای کشور و پراکندگی مناطق مسکونی، نسبت طول شبکه به مشترکان برق در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.