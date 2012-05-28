تولید سالانه 150 هزار تن لپه در شهرستان آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر ، فیروز طلوع حیات صبح امروز دوشنبه ، با اشاره به تهیه و فراوری محصولات ارزشمند و بازار پسند بخش کشاورزی در این شهرستان گفت : علاوه بر تولید 150 هزارتن لپه ، 1300 واحد تولیدی نخود پزی فعال در سطح این شهرستان نیز سالانه 220 هزار تن "نخود چی"تولید و به بازارهای داخل و خارج از کشور ارسال می شود.

وی در بخش دیگری از تولید مغز گردو در این شهرستان خبر داد و افزود: آذرشهر یکی از عمده مراکز تولید گردو در آذربایجان شرقی محسوب شده و سالانه بیش از 10 تن مغز گردو از این شهرستان به مناطق مختلف کشور صادر می شود.

طلوع حیات همچنین با اشاره به برنامه ریزی های این مدیریت با حمایت های سازمان جهاد کشاورزی استان در امر توسعه پرورش ماهیان زینتی به عنوان اشتغالی درآمدزا برای مردم این منطق ، از توسعه تولید ماهیان زینتی در بخش گوگان این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر 25 گونه از ماهیان زینتی و آکواریومی در روستای "فیروز سالار"تولید و از نظر درآمد زایی تاثیر بسیار چشمگیر در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه از خود به جای گذاشته است و تلاش مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان بر این محور استوار شده است که با توسعه آموزش های لازم برای بهره برداران بخشهای مختلف و در کنار آن آماده سازی بستر های توسعه مشاغل مرتبط با تولید بخش کشاورزی ، راه برای توسعه هر چه بهتر این شهرستان فراهم آید.

شهرستان آذرشهر با جمعیتی بالغ بر 36 هزار نفر، هشتمین شهر استان آذربایجان شرقی از نظر جمعیتی محسوب می شود تولید محصولات باغی در بخش کشاورزی این شهرستان رونق بالایی دارد. محصول لپه ، نخود و گردوی این شهرستان از شهرت جهانی برخوردار است.