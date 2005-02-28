تشييع پيكر هفتاد شهيد دفاع مقدس

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛سردارسرتيپ پاسدارميرفيصل باقرزاده رئيس بنياد حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس در مصاحبه مطبوعاتي و در جمع خبر نگاران از تشييع پيكرهفتاد شهيد دفاع مقدس كه درمنطقه عمومي جنوب كشف شده اند،خبر داد.

وي ضمن بيان اينكه تشييع پيكرهفتاد شهيد دوران دفاع مقدس همزمان با آغاز حركت كاروان هاي راهيان نورمي باشد ، افزود:مراسم راهيان نور امسال با شعار «راهيان نورـ رهروان شهيدان»به صورت رسمي ازجمعه 14 اسفند رأس ساعت 3بعد از ظهرهمزمان با تشييع پيكرهفتاد شهيد دوران دفاع مقدس كه در طول ماههاي اخير توسط گروه تحقيق و تفحص در منطقه عمومي جنوب كشف شده اند؛ آغازمي شود.

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس تصريح كرد:تشييع پيكرهاي مطهراين هفتاد شهيد دوران جنگ تحميلي از محل يادمان شلمچه به سمت نهر عرايض شروع خواهد شد.

وي در خصوص شناسايي پيكر اين شهدا خاطرنشان كرد:پنجاه و چهار نفر از اين عزيزان شناسايي شده اند كه در اولين فرصت و بعد از شناسايي كامل آنان در تهران به اوطان خود منتقل خواهند شد.