۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

با کاشت حلزون؛

امکان شنوایی در نوزادان مبتلا به کم شنوایی تا 95 درصد وجود دارد

نایب رئیس انجمن علمی شنوایی ایران گفت: در صورت تشخیص به موقع و استفاده از وسایل کمک شنوایی از جمله سمعک و کاشت حلزون در نوزادان مبتلا به کم شنوایی امکان استفاده حداکثر از باقیمانده شنوایی تا حد 95 درصد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید ملایری در آستانه دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت حلزون که 24 و 25 خرداد ماه جاری در بیمارستان میلاد برگزار می شود، اظهارداشت: روش کاشت حلزون به عنوان یکی از موفق ترین پروتزهای زیستی 40 سال گذشته در دنیا شناخته شده و در صورت استفاده به موقع و مناسب در کودکان می تواند حتی ناشنوایی تا حد 95 درصد را به شنوایی در حد 95 درصد ارتقاء دهد و این در حالی است که تنها درصورت عدم کارایی سمعک و پس از طی 6 ماه از انجام توانبخشی شنوایی فشرده، کاشت حلزون توصیه  می شود.

دبیر اجرایی دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت حلزون با اشاره به اینکه نوزادانی که کم شنوایی مادرزادی دارند، عموماً با یک بیماری دائمی روبرو هستند، افزود: در این بیماران، سلولهای مویی یا عصبی مربوط به سیستم شنوایی دچار آسیب شده و از طریق روشهای دارویی و حتی جراحی قابل درمان نیستند و در اینگونه موارد راه درمان استفاده از سمعک و کاشت حلزون است که خوشبختانه در ایران طی دهه گذشته تشخیص به موقع کم شنوایی و مداخله زودهنگام بیش از پیش مورد توجه نظام سلامت کشور قرار گرفته و در حال حاضر طرح غربالگری شنوایی تحت نظارت متخصصان شنوایی شناسی در بسیاری از بیمارستانها انجام می گردد. 

ملایری ادامه داد: براساس مطالعات بین المللی و همچنین تحقیقات انجام گرفته در کشورمان مشخص شده در صورتی که کم شنوایی به موقع تشخیص داده شده و وسیله کمک شنوایی مناسب برای نوزاد ناشنوا تجویز گردد، مهارتهای زبانی و گفتاری وی در حد یک کودک با شنوایی هنجار خواهد بود، بطوریکه می تواند همانند افراد عادی جامعه به موفقیتهای اجتماعی، تحصیلی و شغلی معمول دست یابد.

وی، بخشهای اختصاصی مربوط به کم شنوایی کودکان و نوزادان را از مهمترین پانلهای دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت حلزون عنوان کرد و افزود: گروههای متخصص شرکت کننده در این سمینار شامل متخصصین شنوایی شناسی، آسیب شناسی گفتار و زبان، متخصصین گوش و گلو و بینی، متخصصین اطفال، روانپزشکان اطفال و همچنین مهندسین پزشکی هستند.

