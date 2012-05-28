امکان شنوایی در نوزادان مبتلا به کم شنوایی تا 95 درصد وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید ملایری در آستانه دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت حلزون که 24 و 25 خرداد ماه جاری در بیمارستان میلاد برگزار می شود، اظهارداشت: روش کاشت حلزون به عنوان یکی از موفق ترین پروتزهای زیستی 40 سال گذشته در دنیا شناخته شده و در صورت استفاده به موقع و مناسب در کودکان می تواند حتی ناشنوایی تا حد 95 درصد را به شنوایی در حد 95 درصد ارتقاء دهد و این در حالی است که تنها درصورت عدم کارایی سمعک و پس از طی 6 ماه از انجام توانبخشی شنوایی فشرده، کاشت حلزون توصیه می شود.

دبیر اجرایی دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت حلزون با اشاره به اینکه نوزادانی که کم شنوایی مادرزادی دارند، عموماً با یک بیماری دائمی روبرو هستند، افزود: در این بیماران، سلولهای مویی یا عصبی مربوط به سیستم شنوایی دچار آسیب شده و از طریق روشهای دارویی و حتی جراحی قابل درمان نیستند و در اینگونه موارد راه درمان استفاده از سمعک و کاشت حلزون است که خوشبختانه در ایران طی دهه گذشته تشخیص به موقع کم شنوایی و مداخله زودهنگام بیش از پیش مورد توجه نظام سلامت کشور قرار گرفته و در حال حاضر طرح غربالگری شنوایی تحت نظارت متخصصان شنوایی شناسی در بسیاری از بیمارستانها انجام می گردد.

ملایری ادامه داد: براساس مطالعات بین المللی و همچنین تحقیقات انجام گرفته در کشورمان مشخص شده در صورتی که کم شنوایی به موقع تشخیص داده شده و وسیله کمک شنوایی مناسب برای نوزاد ناشنوا تجویز گردد، مهارتهای زبانی و گفتاری وی در حد یک کودک با شنوایی هنجار خواهد بود، بطوریکه می تواند همانند افراد عادی جامعه به موفقیتهای اجتماعی، تحصیلی و شغلی معمول دست یابد.

وی، بخشهای اختصاصی مربوط به کم شنوایی کودکان و نوزادان را از مهمترین پانلهای دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت حلزون عنوان کرد و افزود: گروههای متخصص شرکت کننده در این سمینار شامل متخصصین شنوایی شناسی، آسیب شناسی گفتار و زبان، متخصصین گوش و گلو و بینی، متخصصین اطفال، روانپزشکان اطفال و همچنین مهندسین پزشکی هستند.