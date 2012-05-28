زینب عزیزی، خواهر این شاعر درباره آخرین وضعیت جسمی او به خبرنگار مهر گفت: علایم حیاتی احمد مانند تعداد تنفسها، نبض و ضربان قلبش در حد بسیار خوبی است. او مدتها است از طریق دهان غذا میخورد و رژیم غذایی خاصی هم ندارد.
وی افزود: سطح هوشیاری احمد هم به گفته پزشکان روی عدد 12 است ولی به نظر میرسد از این عدد هم بیشتر باشد چون واکنشهایش به اتفاقات محیط پیرامونش، بسیار دقیق و سریع است.
خواهر احمد عزیزی همچنین از وعده تاسیس بنیادی فرهنگی به نام او در تهران خبر داد و گفت: بعد از عیادت مقام معظم رهبری از احمد در سال گذشته، من نامهای به ایشان دادم که در آن به 75 کتاب احمد اشاره کرده و از ایشان درخواست کردم که بنیادی به نام احمد تاسیس شود تا کار نشر و تجدید چاپ کتابهای او را بر عهده بگیرد.
وی افزود: این نامه به معاونت فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شد و همان زمان حاج آقا رفیعا (مسئول این بخش) عنوان کرد که کار تجدید چاپ کتابهای احمد را بر عهده میگیرد تا اینکه چند روز پیش آقای مومنی شریف (رئیس حوزه هنری) که برای عیادت احمد به بیمارستان آمده بود، خبر تاسیس قریبالوقوع این بنیاد فرهنگی را اعلام کرد.
به گفته زینب عزیزی در این بنیاد که گویا مقدمات تاسیس آن فراهم شده، کار گردآوری و چاپ مجموعه شعرهای احمد عزیزی اعم از کردی و فارسی انجام خواهد شد.
