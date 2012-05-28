۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

"منادی" رئیس منطقه 13 دانشگاه آزاد شد

تبریز – خبرگزاری مهر: "علیرضا منادی" به عنوان رئیس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی منصوب و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی که هم اکنون نمایندگی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم را نیز عهده دار است طی حکمی از سوی "فرهاد دانشجو" رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، برای دو سال به عنوان رئیس جدید منطقه 13 این دانشگاه منصوب و آغاز به کار کرد.

فرهاد دانشجو، اخیراً در احکام جداگانه ای سه جابجایی و یک تودیع در روسای مناطق دانشگاه آزاد اسلامی را صورت داده که انتصاب علیرضا منادی به ریاست منطقه 13 این دانشگاه از این جمله است.

"علیرضا منادی" متولد 1348 تبریز و دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته میکروبیولوژی است. او که نمایندگی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر را در خانه ملت عهده دار است، پیش تر، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و نیز دبیر منطقه دو این دانشگاه را بر عهده داشت.

