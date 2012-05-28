شایعات مرگ یک انترن بر اثر بیماری کریمه کنگو در هرمزگان تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دریانورد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب شایعات در خصوص مرگ یک نفر بر اثر بیماری کریمه کنگو در استان هرمزگان، بیان داشت: طی روزهای گذشته پیامکی حاوی این مطلب " مرگ یک انترن در بیمارستان امام رضا بر اثر بیماری کریمه کنگو " در میان شهروندان هرمزگانی منتشر شد که این مسئله نگرانیهایی را در میان مردم استان هرمزگان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: این پیامک اصلا مربوط به استان هرمزگان نبوده و مربوط به مرگ یک انترن یا کارورز رشته پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مقدس بر اثر تماس با فرد مبتلا به بیماری کریمه کنگو بوده است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان هرمزگان افزود: بیمارستان امام رضا (ع) بندرعباس، بیمارستانی خصوصی است و دانشجویان و کارورزان رشته های پزشکی در استان هرمزگان تنها در مراکز درمانی و آموزشی شهید محمدی و شریعتی بندرعباس فعالیتهای خود را انجام می دهند.

دریانورد تاکید کرد: هنوز هیچ موردی از بیماری کریمه کنگو در استان هرمزگان دیده نشده است.