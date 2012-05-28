انتخابات یونان از منظر نظرسنجی ها؛ دولت ائتلافی به ریاضت اقتصادی تن می دهد

در انتخابات ششم مه در یونان هیچ حزبی اکثریت را برای تشکیل دولت به دست نیاورد و حزب محافظه کار "دموکراسی نو" با کسب 19 درصد، حزب "سیریزا" با 17 درصد و حزب سوسیالیست پاسوک با کسب 14 درصد جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

احزاب محافظه کار و سوسیالیست در انتخابات روز شش مه نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند که این موضوع نشان می دهد یونانی ها به علت تحمیل دو سال سیاست‌های سخت ریاضت اقتصادی برای دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا به شدت از عملکرد اقتصادی دولت خشمگین هستند.

بدین ترتیب برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در ماه ژوئن تنها روش ممکن برای خروج از بن بست سیاسی موجود معرفی شد و "پاناگیوتیس پیکرامنوس" یک قاضی ارشد تا زمان برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در روز 17 ژوئن (28 خرداد) به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها، حزب دموکراسی نوین و سیریزا بیش از 20 درصد آرا را کسب می کنند و سوسیالیست ها کمترین آرای رای دهندگان یونانی را بدست می آورند و در جایگاه سوم قرار می گیرند.

تحلیلگران نگرانند که پیروزی احزاب مخالف با طرح های ریاضت اقتصادی باعث توقف دریافت کمک های بین المللی و وام های اعطایی شود.

سه هفته پیش از برگزاری انتخابات عمومی آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که هیچ حزبی اکثریت کرسی ها را در پارلمان کسب نمی کند اما دو حزبی که طرفدار اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در ازای دریافت وام از دیگر کشورها بوده، دولت را تشکیل می دهند.

در همین رابطه چهار نظرسنجی نشان داد که رای دهندگان یونانی خواهان باقی ماندن یونان در منطقه یورو بوده و نمی خواهند به واحد پولی خود بازگردند.

بر اساس آخرین نظرسنجی که روز گذشته منتشر شد، حزب محافظه کار "دموکراسی نو" با حزب "پاسوک" دولت ائتلافی را تشکیل می دهد.

این درحالیست که نظرسنجی های قبلی گزارش داد بود حزب سیریزا به دلیل مخالفت با طرح نجات مالی اروپا در انتخابات عمومی پیروز می شود.

سوسالیست ها که پیروز انتخابات سال 2009 بوده و 43.9 درصد کرسی ها را از آن خود کرده بودند، در انتخابات ششم مه با کسب 13.2 درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفتند.

همچنین حزب محافظه کار که سه سال گذشته 33.5 درصد آرا را کسب کرده بودند، در انتخابات اخیر تنها 18.9 درصد را بدست آوردند.

از سوی دیگر حزب "سیریزا" که در انتخابات سال 2009 با کسب 4.6 درصد آرا در جایگاه پنجم قرار گرفته بود، این بار با کسب 16.7 درصد آرا جایگاه دوم را از آن خود کرد.

65 درصد از یونانی ها اعلام کردند که یونان باید در منطقه یورو باقی بماند، حتی اگر مجبور به توافق بر سر بسته حمایتی شود، این درحالیست که 24 درصد از یونانی ها معتقدند به جای اجرای طرح های ریاضتی، باید از از منطقه یورو خارج شد.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها، حزب دموکراسی نوین و سیریزا بیش از 20 درصد آرا را کسب می کنند و سوسیالیست ها کمترین آرای رای دهندگان یونانی را بدست می آورند و در جایگاه سوم قرار می گیرند.

گزارشها حاکی از آن است که حزب دموکراسی نوین و سوسیالیست ها به طور مشترک 159 تا 165 کرسی را از 300 کرسی پارلمان از آن خود می کنند، این درحالیست که 149 کرسی را در انتخابات ماه مه از آن خود کردند و احتمالا یک دولت ائتلافی که به طرح های ریاضت اقتصادی تن می دهد، تشکیل شود.

گفته می شود که سه حزب اصلی در انتخابات عمومی 17 ژوئن در پی انجام مذاکرات بیشتر درباره طرح های ریاضت اقتصادی برای دریافت وام از کشورهای اروپایی به منظور خروج از بحران مالی بوده اما حزب سیریزا خواستار لغو این طرح ها است.

از جمله مهمترین خواسته های چپهای رادیکال به عنوان دارندگان بیشترین کرسی های پارلمان، این است که رئیس جمهوری یونان اجرای برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی اتحادیه اروپا را متوقف کند، اقدامی که به شدت نگرانی احزاب شکست خورده و مقامات اروپایی را برانگیخته است.

همچنین بر اساس آخرین نظرسنجی ها، بیش از 65 درصد از یونانی ها خواهان باقی ماندن یونان در منطقه یورو بوده، این درحالیست که 25 درصد از تمایل خود برای پایان مذاکرات یونان با جامعه بین الملل برای دریافت وام های هنگفت خبر می دهند.

همچنین 65 درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که یونان باید در منطقه یورو باقی بماند، حتی اگر مجبور به توافق بر سر بسته حمایتی شود، این درحالیست که 24 درصد از یونانی ها معتقدند به جای اجرای طرح های ریاضتی، باید از از منطقه یورو خارج شد.