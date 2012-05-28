سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تنیس در سال 90 در ارزیابی صورت گرفته از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان قم در بین 20 هیئت برتر ورزش قم قرار گرفت اما تلاش می کنیم این جایگاه در سال جاری ارتقا یابد.



وی ادامه داد: تنیس بعد از رشته هایی نظیر دو و میدانی، کاراته، کشتی، ورزش های رزمی، پینگ پنگ، فوتبال، تکواندو، هندبال، روستایی و عشایری، جودو، جانبازان و معلولان، شطرنج، کبدی، تیراندازی، اسکیت، بدنسازی و پرورش اندام، شنا، بدمینتون و ووشو در جایگاه بیستم بین 45 هیئت ورزشی قم قرار گرفت.



دبیر هیئت تنیس قم اظهار داشت: در سال جاری علاوه بر برنامه های متنوعی که در امر آموزش و ارتقای این رشته ورزشی در سطح قم داریم، اعزام های مختلفی به پیکارهای لیگ و قهرمانی کشور هر دو بخش مردان و بانوان خواهیم داشت.



وی در ادامه حضور تنیس بازان قمی در پیکارهای قهرمانی آزاد مناطق کشور خبر داد و افزود: برای این منظور از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ تنیس کشور و کمیته داوران فدراسیون اسامی مدیران مسابقات و سرداوران رقابت های آزاد تنیس مناطق پنجگانه کشور اعلام شد.



خاتمی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ تنیس کشور، مسابقات آزاد قهرمانی مناطق پنجگانه کشور بدون حضور ۳۲ نفر برتر کشور در قسمت آقایان با عنوان آزاد سازی خرمشهر از امروز در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.



رقابت تنیس بازان کشور در مسابقات آزاد کشور



دبیر هیئت تنیس قم در ادامه با اشاره به رقبای تیم هیئت تنیس قم در این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور، ابراز کرد: تنیس بازان قم یکی از تیم های حاضر در منطقه یک تنیس آزاد قهرمانی مناطق کشور هستند که با شرایطی مطلوب در این رقابت ها به میدان می روند.



وی یاد آور شد: میزبان مسابقات منطقه یک تنیس آزاد قهرمانی کشور، هیئت تنیس استان البرز و مجموعه بین المللی تنیس جهانشهر است و طی آن تنیس بازان قم در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی با تیم های تنیس مردان البرز، تهران، زنجان، قزوین و مرکزی مسابقه می دهند.



خاتمی در ادامه به تیم های حاضر در مسابقات تنیس آزاد منطقه دو کشور اشاره کرد و بیان داشت: میزبان رقابت های منطقه دو کشور هیئت تنیس استان کرمانشاه است که در آن تیم های هیئت تنیس استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، گیلان و همدان به رقابت می پردازند.



وی افزود: در منطقه سه تنیس آزاد مناطق کشور که میزبان آن هیئت تنیس استان اصفهان خواهد بود، تیم های تنیس مردان اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان در مجموعه ورزشی 22 بهمن اصفهان رقابت می کند.



دبیر هیئت تنیس استان قم بیان کرد: میزبان منطقه چهار تنیس آزاد مناطق کشور هیئت تنیس استان فارس است در حالی که تیم های هیئت تنیس استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد در آکادمی تنیس شیراز با یکدیگر پیکار خواهند کرد.



وی عنوان داشت: رقابت های منطقه پنج تنیس قهرمانی آزاد مناطق کشور نیز به میزبانی هیئت تنیس استان مازندران برگزار می شود در حالی که در این گروه تیم های تنیس خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و مازندران در مجموعه ورزشی داراب ساری مسابقه می دهند.



خاتمی تصریح کرد: تنیس بازان قم برای حضور در این دوره از مسابقات تمرینات بسیار خوبی برگزار کرده اند و انشاءالله امید زیادی داریم بعد از موفقیت تیم بانوان تنیس قم در کسب مقام سوم رقابت های لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور و صعود به لیگ دسته اول و همچنین موفقیت تیم تنیس ساحلی قم در کسب مقام سوم کشور، شاهد موفقیت تنیس بازان قم در تنیس آزاد قهرمانی مناطق کشور باشیم.