محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از فراخوان این بنیاد به منظور حمایت از نشر آثار فاخر داستانی خبر داد و گفت: بنیاد ادبیات داستانی در این فراخوان عمومی از تولید آثار فاخر داستانی که درصدد تقویت ارزش‌های دینی و ملی ما باشد و نیز به تقویت فرهنگی کشور بیانجامد به شرط اینکه این آثار تاکنون منتشر نشده باشد و یا تنها طرحی برای تالیف و انتشار آنها وجود داشته باشد، حمایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: این آثار به طور مشخص از لحاظ مضمون و محتوا باید به نوعی جذابیت و نوآوری با خود به همراه داشته باشد اما به طور مشخص شورآفرینی، اخلاق‌گرایی و امیدگرایی برای ما در انتخاب اثر نقش به‌سزایی دارد.

حسنی افزود: حمایت بنیاد در این فراخوان ناشران و نویسندگان را در بر خواهد گرفت و البته گاهی خود بنیاد نیز به سفارش برای تالیف اثر خواهد پرداخت ولی به طور کلی گرایش ما به سمت حمایت از ناشران در انتشار این آثار است.

وی با بیان اینکه این فراخوان برای نخستین‌بار در سال جاری به صورت عمومی اعلام شد، گفت: این حرکت از سال گذشته در قالب حمایت ما از انتشار و بازنشر برخی از آثار زنده‌یاد ابراهیم یونسی پس ازعیادتی که از او در منزلش داشتیم شروع شد و درهمین راستا با مساعدت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی از آثار وی از نشر نگاه خریداری و از ناشر برای بازچاپ آن نیز حمایت شد. همچنین نشر آرما و آموت نیز از دیگر ناشرانی بودند که در این زمینه مورد حمایت قرار گرفتند و امیدواریم که این چتر حمایتی در سالجاری گسترده‌تر نیز بشود.

مدیرعامل بناید ادبیات داستانی افزود: هدف ما به طور کلی حمایت از تولید آثار فاخر ادبی است. قصد ما این است که به این سمت حرکت کنیم که نویسنده با فراغ بال به سراغ نوشتن برود و فرصت بیشتری برای تحقیق در امر نوشتن داشته باشد تا محصول نهایی کار او جذابتر شود. متاسفانه در سال‌های اخیر و به دلایل عمده نویسندگان ما در حال حرکت به سمتی هستند که در سال 2 یا 3 اثر بنویسند و این موضوع به طور مشخص در پایین آمدن کیفیت آثار آنها تاثیرگذار است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با گسترده شدن چتر حمایتی بنیاد برای انتشار آثار فاخر بتوان به سمت بالا بردن کیفیت تولید اثر در ادبیات داستانی ایران حرکت کرد.