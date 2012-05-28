معرفی بیشتر امام هادی(ع)؛ راه مقابله با هتاکان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم در سخنانی با اشاره به اهانت اخیر به امام هادی(ع) به قرائت روایتی از ایشان پرداخت و بیان داشت: ما در مقابل چنین اهانتهایی مصمم هستیم تا با بیان جملات آن امام به مقابله بپردازیم.



وی اضافه کرد: طلاب و سخنرانان نیز با معرفی بیشتر آن امام و بیان جملات نورانی ایشان به مقابله با هتاکان بپردازند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه به قرائت روایتی از امام هادی مبنی بر اینکه دنیا بازاری است که عده ای در آن سود می برند و عده ای خسران می کنند پرداخت و اظهار داشت: براساس این روایت و تمثیلهای زیاید که قرآن کریم آنها را به کار برده است دنیا بازاری برای تجارت است و انسان باید مراقب باشد تا قوای عقلی و جسمی و هوشی و ... را که خدا به او داده است برای سود بردن در این تجارت مورد استفاده قرار دهد.



وی عمر و عقل را دو سرمایه بزرگ برای تجارت در دنیا برشمرد و اضافه کرد: عقل و عمر و هوش سرمایه خدادادی به انسان است و انسان نباید این سرمایه را با خوشگذرانی و افکار شیطانی و شهوات از بین ببرد و معامله کند.



آیت‌ الله مکارم شیرازی افزود: افرادی هستند که از این سرمایه در راه معاملات صحیحی بهره می برند و گوهرهای ناب به دست می آورند.



وی به روایتی از امام علی(ع) اشاره کرد و افزود: حضرت علی(ع) فرموده‌اند که بهای عمر انسان جز به بهشت نیست و نباید خود را به چیزی ارزانتر از آن بفروشد و اگر ما عمر خود را به کمتر از بهشت بفروشیم خسران کرده ایم.



تاکید بر انتشار مجله تخصصی



استاد برجسته حوزه علمیه خطاب به طلاب مرکز تخصصی تفسیر اظهار داشت: شما که عمر خود را در راه کسب معارف قرآن که گنجینه تمام علوم و دانش‌ هاست صرف می کنید بدانید خداوند توفیق بزرگی را نصیب شما کرده است.



وی به مدیر جدید مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآنی پیشنهاد کرد تا مجله‌ ای تخصصی و آبرومند برای درج مقالات و مطالب تفسیری از سوی مرکز تخصصی منتشر شود.



آیت الله مکارم شیرازی همچنین حمایت خود را برای تجهیز کتابخانه تخصصی مرکز اعلام و از تلاش های حجت الاسلام فاکر میبدی قدردانی کرد.

