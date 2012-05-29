تفریح جوانان در پارکهای بجنورد/ لزوم تببین مضرات قلیان

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه امروزه استفاده از قلیان با عرضه تنباکوهای معطر، به عنوان ابزاری برای پرکردن اوقات تفریح تعدادی از جوانان و نوجوانان پسر و دختر، افزایش چشمگیری داشته است.

بشنو از نی چون حکایت می‌کند

قلیان یکی از مواد دخانی است که چون استفاده از آن با نوعی پک زدن عمیق همراه است، مصرف طولانی مدت آن باعث بروز بیماری‌های ریوی از جمله آمفیزم که جزو بیماری‌های غیر قابل درمان است، می‌شود.

مواد شیمیایی که در ساخت تنباکوهای قلیان مورداستفاده قرار می‌گیرند دارای فلزات سنگینی هستند که می‌توانند عامل بروز بیماری‌های کبدی و یا کلیوی در فرد مصرف کننده باشند.

توتون‌های استفاده شده در قلیان علاوه بر مضراتی که مشابه سیگار دارند به خاطر مواد افزودنی دیگری که برای طعم بخشیدن و بو بخشیدن به آن اضافه می‌شود ایجاد علایم حساسیت پوستی و تنفسی می‌کند و در پاره‌ای موارد باعث نمایان شدن آسم خفته در افراد می‌شود.

قلیان، آغاز راه اعتیاد

با وجود تذکرهای پزشکی و افزایش سطح تحصیلات و آگاهی جوانان باید دید چرا هر روز بر میزان مصرف قلیان در پارک‌ها و مراکز تفریحی بجنورد افزوده می‌شود؟

هر شامگاه به ویژه در ایام تعطیل، در مراکز تفریحی بش قارداش و بابا امان بجنورد، جوانان زیادی را مشاهده می‌کنید که در گروه‌های چند نفره و به فاصله‌های اندک از یکدیگر مشغول کشیدن قلیان هستند.

برخی از زوج‌های جوان و خانواده‌های بجنوردی نیز با گرایش به این تفریح نامناسب، به نوعی مشوق و مروج این پدیده نامیمون شده‌اند.

معاون فرهنگی شهردار بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این وضعیت، به کمبود اعتبار برای راه اندازی فرهنگسرا در مناطق تفریحی بزرگ شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: بهترین اقدام برای مبارزه فرهنگی با مصرف قلیان راه اندازی فرهنگسرا در حداقل دو مرکز تفریحی - گردشگری باباامان و بش قارداش است که احداث آن به اعتبار کلان نیاز دارد.

محمدرضا موفق می‌افزاید: در شرایط کنونی شهرداری به طراحی برنامه‌های فرهنگی چون مسابقه طراحی پوستر، تهیه بروشور و توسعه زمین‌های فرتبال و بسکتبال می‌پردازد.

وی یادآور می‌شود: شهرداری بدون همکاری خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی نمی‌تواند گرایش جوانان را به قلیان کاهش دهد.

موفق می‌گوید: وظیفه ممانعت از مصرف قلیان در اماکن عمومی بر عهده نیروی انتظامی است و شهرداری تنها می‌تواند در امر فرهنگ سازی و تدوین برنامه‌های اوقات فراغت فعالیت کند.

وی می‌افزاید: در این راستا به زودی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، تمامی اماکن پر رفت و آمد بجنورد به تجهیزات ورزشی مجهز می‌شوند.

توسعه ورزش راهی برای نجات جوانان

رییس اداره ورزش و نظارت بر هیاتهای ورزشی خراسان شمالی می‌گوید: توسعه ورزش تنها یکی از راه‌های مبارزه با گسترش مواد مخدر است و در این زمینه، فرهنگ سازی از طریق صدا وسیما، معاونت اجتماعی فرمانداری‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر حرف نخست را می‌زند.

محمد فرحی می‌افزاید: اخیرا جلساتی میان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و شهرداری بجنورد برای توسعه امکانات ورزشی این شهر برگزار شده که تجهیز بوستان‌ها، به زمین و وسایل ورزشی مجهزتر در اولویت دوم است.

وی می‌گوید: مبارزه با گسترش مواد مخدر از جمله قلیان عزم عمومی و همکاری نهادهای مختلف را می‌طلبد.

فرحی یادآور می‌شود: جوانی که اندیشمند و آگاه باشد حتی اگر به امکانات فرهنگی و ورزشی دسترسی نداشته باشد در زمان مواجهه با مواد مخدر به سرعت از آن روی می‌گرداند.

وی می‌گوید: بنابراین فرهنگ سازی در مبارزه با قلیان و سیگار باید در اولویت برنامه‌ها قرارگیرد.

استفاده از زور کارساز نیست!

معاون اجتماعی فرماندار بجنورد به خبرنگار مهر می‌گوید: مبارزه با مصرف قلیان در اماکن بزرگ تفریحی با برخورد امنیتی مقدور نیست.

ابوالقاسم اکبری با بیان اینکه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان بجنورد برنامه‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است، می‌افزاید: بصیرت بخشی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و برگزاری همایش‌های تخصصی از برنامه‌های شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر است.

وی یادآور می‌شود: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های فرمانداری برای پیشگیری از گسترش قلیان و سیگار اطلاع رسانی به خانواده‌ها و اولیای مدارس است.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم...

به گزارش خبرنگار مهر، باورهای غلط درمورد مصرف قلیان که در بین جوانان ونوجوانان رواج یافته، یکی از عوامل افزایش شیوع مصرف قلیان درجامعه به خصوص در بین دختران و زنان شده است.

گرچه براساس بررسی‌های انجام شده، کشیدن یک یا دو بار قلیان در روز، فرد استفاده کننده را دچار اعتیاد می‌کند، اما این تصور غلط که دود حاصل از قلیان از آب می‌گذرد و مواد سمی آن را از بین می‌برد و یا اینکه اگر دود قلیان وارد ریه نشود و فقط از راه دهان خارج شود، آسیبی به ریه‌ها نمی‌زند، باعث افزایش آمار جوانان و نوجوانانی شده است که به کشیدن قلیان و دود کردن تنباکو با طعم‌های جذاب رو آورده‌اند.

مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آن‌ها که در مواجهه با دود تحمیلی آن قرار دارند باید بدانند که دود ناشی از قلیان همانند مصرف کنندگان سیگار، آنان را به انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلب و عروق، تنفسی و آثار سوء در دوران بارداری مبتلا خواهد ساخت.

و اما وظیفه مسئولان

مسئولان زیربط اعم از مسئولان بهداشت و درمان، مسئولان فرهنگی به ویژه مدیران و معلمان آموزش و پرورش در سطوح مختلف تحصیلی، باید با آگاهی دادن به جامعه و تبیین مضرات استعمال قلیان، جوانان را از آثار مخرب استفاده از این ماده مضر و خطرناک که راه اعتیاد آنان به سایر مواد مخدررا نیزهموار می‌کند آگاه سازند.

به نظر می‌رسد برنامه‌های مسوولان استان برای مبارزه با گسترش قلیان تاکنون سطحی و شعاری بوده و تا رسیدن به عرصه عمل راه درازی دارد!

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