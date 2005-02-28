منوچهر آتشي : " ناصر خسرو " يك شيعه ي تمام عيار بود / گذشتگان و معاصران فرهنگ و ادب درباره ي او كم لطفي كرده اند





اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ناصر خسرو قبادياني ، شاعري دشوارگوي و انديشه مند است كه از زباني سخته و استوار برخوردار است و بايد بيش از حد موجود در شعر و انديشه ي اين اديب و شاعر راستين ، تامل كرد .



منوچهر آتشي كه شاعر " اتفاق آخر " نيز هست ، تصريح كرد : متاسفانه عده ي قليلي كه شعر و انديشه ي او را درك نكرده اند و بعضا قياس هايشان نسبتي با جهان ادبيات برقرار نمي سازد ، اين شاعر را " ملحد " و " كافر " و ... مي دانند ، اما تعداد كثيري نيز او را " شيعه " مي دانند ، به اعتقاد من ، او يك شيعه ي تمام عيار بود .







منوچهر آتشي : دشمني و خصومت ناصر خسرو با قوم بني عباس ، كاملا مبناي اعتقادي و شيعي داشت ، ناصر خسرو به اولاد علي ( ع ) عشق مي ورزيد ، او صريحا مي گفت وقتي براي حضرت رسول ( ص ) جانشين قطعي تعيين شده است ، توجه به كسي يا كساني ديگر به غير از خاندان پيامبر و جانشين تعيين شده ي حضرت ، عين گمراهي است .



اين شاعر و منتقد ادبيات ياد آور شد : صراحتا مي گويم كه دشمني و خصومت ناصر خسرو با قوم بني عباس ، كاملا مبناي اعتقادي و شيعي داشت ، ناصر خسرو به اولاد علي ( ع ) عشق مي ورزيد ، او صريحا مي گفت وقتي براي حضرت رسول ( ص ) جانشين قطعي تعيين شده است ، توجه به كسي يا كساني ديگر به غير از خاندان پيامبر و جانشين تعيين شده ي حضرت ، عين گمراهي است .منوچهر آتشي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين كه شعر و انديشه ي ناصر خسرو بايد بيش از پيش ، مورد عنايت پژوهشگران ، منتقدان ادبي ، شاعران و جامعه ي دانشگاهي ما باشد ، گفت : اگر خدا قوت و فرصتي بدهد ، مي خواهم ناصر خسرو را بيش از پيش به نسل جوان امروز و شيفتگان ادبيات بشناسانم ، چرا كه در حال حاضر ، چيزي كه از ناصر خسرو در بازار كتاب ما وجود دارد ، حقيقتا فقط به درد روي تاقچه مي خورد ، نه دانشجويان از آن سر در مي آورند و نه دانشجويان و علاقه مندان به ادبيات ، وجود مسائلي مثل وزن هاي مهجور درشعر ناصر خسرو ، انديشه ي پيچيده و تنيده در كلام و مفاهيم عميق شعر او را كمتر كسي در دنياي امروز متوجه مي شود .آتشي در پايان ياد آور شد : كوتاهي گذشتگان در زمينه ي شناساندن او و آشنايي اندك و ناچيز معاصران با ناصر خسرو ، نبايد به مهجوريت بيشتر وي منجر گردد ، بنا بر اين بايد در اين زمينه بيشتر تلاش كرد .