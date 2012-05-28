وزارت راه و بنیاد در ساخت آزادراه شمال کوتاهی کردند

احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص تکمیل آزادراه تهران - شمال اظهار داشت: در دو سال اخیر تلاش زیادی برای ساخت این آزادراه صورت گرفته است و وزارت راه تلاش دارد تا بدون ایجاد حاشیه، پروژه به سرعت به اجرا برسد.

وی بزرگترین مشکل تکمیل این آزادراه را منابع اعتباری دانست و عنوان کرد: ساخت منطقه 4 این آزادراه (چالوس نوشهر تا مرزن آباد) نیاز به 45 میلیون تومان اعتبار دارد ضمن آنکه سال گذشته 82 میلیارد تومان از محل فروش سهام دکل حفاری شمال به عنوان سهم دولت برای این قطعه در نظر گرفته شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، افزود: به دلیل اینکه این پروژه بین وزارت راه و بنیاد مستضعفان مشارکتی اجرا می شود، همین مقدار اعتبار هم قرار شد که از سوی بنیاد تامین شود؛ بنابراین قطعه 4 آزادراه تهران - شمال مشکل اعتباری ندارد.

صادقی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات مورد نیاز قطعه یک تامین شده است، بیان کرد: امروز جلسه ای را با کنسرسیوم چینی برگزار کردیم که قرار شد با توجه به تامین اعتبار فعال تر باشند، ضمن آنکه امسال روند ساخت و اجرای پروژه نسبت به سال گذشته پیشرفت بیشتری داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین 200 دستگاه ماشین آلات برای ساخت این آزادراه، گفت: وزارت راه به دنبال حاشیه و درگیری نیست و قصد ما این است که تا از با استفاده از ماشین آلات جدید به بنیاد مستضعفان کمک شود تا کار را سریع تر پیش ببرد.

وی از اتمام قطعه 4 این آزادراه تاپایان سال خبر داد و گفت: قطعه یک این آزادراه هم تا پایان سال 92 به پایان می رسد اما ساخت قطعه دو هنوز شروع نشده، زیرا کنسرسیومی برای آن تشکیل نشده است.

صادقی بابیان اینکه 50 درصد از ساخت قطعه یک تاکنون انجام شده است، افزود: این قطعه به دلیل وجود پل و تونل یکی از قطعه های دشوار است و به دلیل کوتاه شدن 60 کیلومتری مسیر اهمیت زیادی دارد، بنابراین تسریع در اتمام آن در اولویت ما است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل تصریح کرد: برای ساخت قطعه 2 و 3 این آزادراه به دنبال سرمایه گذار هستیم تا به صورت مشارکتی ساخته شود.

وی بابیان اینکه تاخیر در ساخت متوجه هم وزارت راه و هم بنیاد مستضعفان بوده است، بیان کرد: مشکل از هردو اینها بود که کوتاهی کردند، زیرا در سالهای گذشته ساخت این آزادراه در اولویت وزارت راه قرار نداشت اما در دو سال اخیر، اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: منابعی که در این دو سال برای ساخت آزادراه هزینه شده، برابر با 20 سال اخیر است و تاکنون 500 میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری شده است.

صادقی هزینه اتمام قطعه 4 این آزادراه را 45 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای ساخت منطقه یک ، 1000 میلیارد تومان دیگر نیاز است.