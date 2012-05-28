بیماریهای قلبی در کرمان همچنان قربانی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار ارایه شده از سوی سازمان بهشت زهرا( س)، درصد زیادی از فوت شدگان در کرمان در اثر بیماری قلبی جان خود را از دست می دهند و این روند همچنان ادامه دارد.

اگر چه این چالش تنها مربوط به استان کرمان نبوده و در سطح ملی نیزهمواره از آن به عنوان یک معضل جدی در حوزه سلامت یاد می شود اما مطابق آنچه که در سند توسعه سلامت استان کرمان آمده، این بیماری جزو چالش های اصلی سلامت در این استان پهناور به حساب می آید.

رجوع به آمار سازمان بهشت زهرا کرمان که به طور ماهانه اعلام شده و در آن ضمن بیان تعداد فوت شدگان، علل فوت افراد را نیز عنوان می کند هم موید این مطلب است که این بیماری سلامت جامعه کرمانی را در تهدید جدی خود دارد.

طبق این آمار، در اردیبهشت ماه امسال، برای 176 نفر در کرمان مجوز فوت صادر شده که از این تعداد فوت‌ شدگان 83 نفر مرد، 73 نفر زن و 20 نفر کودک بوده‌ اند.

به گفته سعید محمدی، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا کرمان، 60 درصد به علت بیماری‌ های داخلی، 16 درصد به علت تصادفات، 15 درصد به علت سکته‌ مغزی و 12 درصد به علت سرطان فوت کرده ‌اند.

بسیاری از کارشناسان و متخصصان، کاهش فعالیت‌ های فیزیکی، نوع تغذیه، افزایش استرس، بیماری‌ های فشار خون، ابتلا به دیابت و همچنین مصرف سیگار را از عوامل موثر در ابتلا به این بیماری می دانند. اما علت آن هر چه که باشد، ضروری است در استان کرمان یک سری تحقیقات و پژوهش های گسترده برای ریشه یابی این معضل انجام شود.