به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل که توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران آماده و منتشر شده، نتیجه بررسی مجموعه گسترده‌ای از منابع و مآخذ معتبر داخلی و بین‌المللی و نیز بازدید و ارزیابی میدانی بیش از 200 پروژه پیاده‌رو سازی در مناطق بیست و دوگانه سطح شهر تهران است.

کاهش 20 درصدی هزینه‌ها و ارتقای کیفیت پیاده‌رو‌ سازی از مهم‌ترین نتایج استفاده از این دستورالعمل به عنوان مصداق عینی اعمال مهندسی ارزش در طرح‌های شهری است، ضمن این که چشم‌انداز این دستورالعمل، اولویت دادن به عابران پیاده در طراحی محیط شهری است که کاهش آمار تصادفات عابران از جمله نتایج آن محسوب می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این ارتباط گفت: کم عرض بودن سطح پیاده‌روها در گذشته موجب شده تا عابران پیاده مجبور باشند در معابر اصلی و فرعی از سطح سواره‌رو استفاده کنند در صورتی که با رویکرد جدید مدیریت شهری در چند سال اخیر شرایط برای بهسازی و نوسازی پیاده‌روها فراهم شده است.

جعفر تشکری هاشمی با اعلام این که سالانه تعداد قابل توجهی از عابران پیاده در شهر تهران بر اثر تصادف جان خود را از دست داده یا دچار آسیب‌های جسمی می‌شوند، افزود: با اجرای راهکارها و روش‌های اصولی، به کارگیری مصالح و مواد استاندارد و رعایت مشخصات فنی و مهندسی دقیق، می‌توان حریم پیاده‌رو را برای تردد اختصاصی عابران پیاده ایمن‌سازی کرد.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که "حمل و نقل انسان محور" سیاست محوری مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک است، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل ضمن مشخص کردن کاستی‌ها و کمبودهای موجود، با استفاده از اندیشه های نو و الگوهای نوین با محوریت انسان، تلاشی برای تأمین ایمنی میلیون‌ها عابری است که در معابر شهری تردد دارند.

ایجاد تسهیلات برای افراد کم ‌توان و نابینا، توجه به بار ترافیکی و غیر ترافیکی انواع معابر شریانی، تجاری و گردشگری، وجود موانع، باغچه‌ها و پله‌ها و نیز مشکل تردد موتورسیکلت در پیاده‌روها، از جمله موضوعاتی است که با هدف تأمین ایمنی، تعیین سطوح آسایش و تضمین آرامش عابران پیاده در پیاده‌روها در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.