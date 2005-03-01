اكثر كشورهاي اروپايي نوعي دوگانگي در برخورد با اديان دارند// برنامه هاي شبكه سحر هيچ يك از خطوط قرمز امنيتي فرانسه را زير پا نگذاشته است //سحرحمايت قاطعانه اي ازاحقاق حقوق دختران مسلمان محجبه فرانسوي كرد

يك تحليلگرمسلمان مقيم فنلاند درپاسخ به سوال خبرگزاري"مهر" درمورد ارزيابي اش ازتصميم جديد سازمان شوراي عالي برنامه هاي راديو وتلويزيون فرانسه (سي اس آي) عليه شبكه سحريك وممنوعيت پخش آن از طريق ماهواره اروپايي را تجاوزي به قوانين آزادي دركشورهاي اروپايي توصيف كرد .

كرم الخزرجي دراين باره افزود: ما دراروپا آن را تجاوز آشكاري به قوانين آزادي مي دانيم كه كشورفرانسه و بقيه كشورهاي اروپايي خود را حامي اصلي آن مي دانند.



تمامي برنامه هايي كه شبكه سحر پخش كرده ومي كند هيچ يكي خطوط قرمز امنيتي فرانسه را زير پا نگذاشته است تا اينگونه با آن برخورد شود.



اين تحليلگر خاطر نشان ساخت: شبكه سحر در اروپا بينندگان فراواني دارد وخانواده هاي زيادي دركشورهاي اروپايي برنامه هاي اين شبكه را دنبال مي كنند وقطع اين برنامه هاي به معناي تجاوزونقض آزادي هاي فردي اقليت هاي مسلمان اروپايي هم خواهد بود

به گفته خزرجي اين تصميم مي تواند پيامدها و بازتاب هاي منفي گستره اي را برسياستهاي منطقه اي اروپا به طوراعم و فرانسه به طور اخص داشته باشد. در واقع مي توان گفت كه دولت فرانسه با اين اقدام خود خطوط قرمز آزادي هاي فردي بينندگان شبكه سحر را در اروپا با قطع اين برنامه ها نقض مي كند.

اين تحليلگر امور سياسي در ادامه گفتگوي خود با خبرگزاري مهرگفت : يكي از اهداف فرانسه ازاين اقدام ايجاد جدايي بين شهروندان عرب تبار اروپا با ريشه ها وگرايش هايي اصلي خويش در كشورهاي خاورميانه است وبه دنبال آن است تا برتاثير گذاري مستقيم برشهروند عرب تبار ساكن اروپا او را از ريشه هاي مسخ كرده واز نظر روحي رواني ، اجتماعي وحتي سياسي ازآن منطقه دور سازد.

وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه با توجه به اينكه شوراي عالي برنامه هاي راديو وتلويزيون فرانسه شبكه سحريك را متهم به پخش برنامه هاي يهود ستيزي كرده است ، چرا دولت فرانسه توجه گسترده اي به آنچه كه خود آنرا حمايت از حقوق يهوديان مي خواند، داشته اما در مقابل فشارهاي خود را بر مسلمانان افزايش مي دهد ، گفت : دولت فرانسه واكثر كشورهاي اروپايي نوعي دوگانگي را در برخورد با اديان مختلف از خود نشان مي دهند درحاليكه خواستار حمايت از برخي اديان كه نمي خواهم از آنها نام ببرند، هستند و انجام آداب ورسوم آن در كشورهاي خاورميانه مي شوند، در سوي ديگر مي بينيم كه مانع از رعايت حجاب توسط دختران مسلمان مي گردند.در واقع مي توان گفت كه در مورد موضوع حجاب دولت فرانسه سياستي نژادپرستانه را در مورد اين موضوع دنبال كرد.

خزرجي گفت : شايد يكي ازدلايل بر انگيخته شدن حساسيت دولت فرانسه نسبت به شبكه سحرحمايت قاطعانه اين شبكه از احقاق حقوق دختران مسلمان محجبه فرانسوي است كه بر اساس ودر چارچوب شرع مبين اسلام صورت گرفت ، اين درحالي است كه مبارزه با حجاب در فرانسه به نوعي خروج از چارچوب دمكراسي است كه بر اساس آن هر فردي مي تواند آداب ورسوم مذهبي خود را به طور آزادي وبه دور از هر نوع فشاري انجام دهد.

اين تحليلگرسياسي بازتاب چنين اقداماتي را درميان كشورهاي اسلامي عليه دولت فرانسه بسيارگسترده توصيف كرده وبه خبرنگار مهر گفت : به طور حتم چنين اقداماتي آن نگاه مثبتي را كه در ميان مللي عربي واسلامي در مورد فرانسه وجود داشت تحت الشعاع خود قرارخواهد داد. به طور حتم زماني كه ملل مسلمان چنين رفتارهايي را از سوي فرانسه يا هر كشور اروپايي ديگرببينند واكنش منفي نسبت به آن كشورها از خود نشان خواهند ، وفرانسه وبقيه كشورهاي همسو با اين فرانسه را در وضعيت بغرنجي در افكار عمومي مسلمانان قرار خواهد داد ، وضعيتي كه امكان دارد حتي تا مرزنفرت وكينه نسبت به اين كشور هم گسترش يابد .

كرم الخزرجي در عين حال تاكيد كرد در دين مبين اسلام جاي براي كينه وجود ندارد اما چنين اقداماتي توسط دولت فرانسه اين زمينه را به وجود مي آورد كه برخي بشكل انفرادي وخود جوش دست به اقداماتي عليه فرانسه بزنند. كه به طور حتم دولت فرانسه مسئول اول به وجود آمدن چنين حوادث احتمالي خواهد بود.