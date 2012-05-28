ارسال طرح تشکیل پلیس جرایم اقتصادی به مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا مقیمی در اولین روز همایش روسای پلیس آگاهی در تشریح این خبر اظهارداشت: پیشگیری، پیش بینی، کنترل و مبارزه با جرایم اقتصادی از وظایف اصلی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی محسوب شده و توفیق در میادین مبارزه، مرهون همکاری همه جانبه نهادهای موثر از جمله قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی و دیگر نهادهای مسئول می باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه، قطعا شعار امسال که همان ”تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی“ است در سایه امنیت اقتصادی محقق می شود، خاطر نشان کرد: برای تحقق شعار امسال اقداماتی در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی در حوزه برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت انجام می گیرد که پرونده های ملی از اولویت های آن محسوب می شود.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا افزود: شفاف سازی و مستند سازی جرایم اقتصادی، آسیب شناسی جرایم، تلاش برای برطرف کردن موانع امنیت فضای اقتصادی، پالایش اخبار و اطلاعات اقتصادی و انجام کارهای علمی، پژوهشی و آموزشی در اولویت برنامه های کوتاه مدت در نظر گرفته شده است.

سرهنگ مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: آسیب شناسی پرونده ها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که باید در مأموریت های پلیس آگاهی مدنظر قرار گیرد چرا که در سایه این آسیب شناسی می توانیم سازمان های دیگر را نیز با خود همسو کنیم.



