دستیارانم را بعد از شروع تمرینات معرفی می کنم

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان و زمان آغاز تمرینات این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم آلومینیوم یک تیم تازه وارد در رقابتهای لیگ برتر است بنابراین کار سختی را در پیش رو دارد بنابراین برای حفظ سهمیه استان هرمزگان در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر باید با برنامه پیش برویم که اولین قدم آن پرداخت مطالبات مالی فصل گذشته بازیکنان است.

وی درهمین خصوص افزود: کادر فنی و بازیکنان به طورمیانگین 40 درصد از قرارداد فصل قبل خود را طلبکارند که مسئولان باشگاه قول داده اند تا پنجشنبه مطالبات مالی بازیکنان را می پردازند.

میثاقیان با اعلام اینکه هنوز لیست بازیکنان مازاد و مورد نیاز خود را به مسئولان باشگاه آلومینیوم نداده، در خصوص زمان آغاز تمرینات این تیم گفت: ما تمرینات خود را از روز نوزدهم خرداد شروع می کنیم البته من هنوز دستیارانم را تعیین نکرده ام و پس از آغاز تمرینات تیم آنها را معرفی می کنم.

وی خاطر نشان کرد: من به دنبال جذب بازیکنان ستاره و گرانقیمت نیستم و به مسئولان باشگاه آلومینیوم نیز گفته ام که هدف اصلی ما در اولین حضور تیم دررقابتهای لیگ برتر، بقای آن در این رقابتهاست هرچند که مطمئنم شگفتی ساز لیگ خواهیم شد.