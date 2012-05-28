کمک 10 میلیاردی مازنیها برای بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهدی نژاد صبح دوشنبه در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات استان در آمل گفت: این میزان کمک در قالب پرداخت وجه نقد، خدمات عمرانی و اهدای طلا و جواهرات صورت گرفت.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران، به فعالیت حدود هشت ساله این ستاد در استان اشاره کرد و گفت: تامین هزینه خرید قسمتی از سنگ حرم امام حسین (ع) به ستاد مازندران محول شده بود که با کمکهای مردم استان خریداری شد.



مهدی نژاد با بیان اینکه در این مدت مردم ولایتمدار مازندران در بازسازی اماکن مذهبی در کشور عراق استقبال خوبی داشتند، گفت: خوشبختانه بسیاری از شهروندانی که در بازسازی حرم های مطهر امامان معصوم (ع) پای کار آمده بودند، با دیدن معجزات و شفا بخشیدن بیماران در کار خود مصمم تر شدند.



وی با بیان بیشترین نیروهای خدماتی واعزامی ونیز داوطلب مازندران از شهرستان آمل بوده است، اضافه کرد: بیشترین نیروهای داوطلب از شهرستان آمل بمدت یک ماه الی 45 روز در بازسازی حضور داشتند این شهرستان نیز توانست دراین کار خیر رتبه نخست را کسب کند.



وی افزود: با کمک های جمع آوری شده مردم ولایتمدار مازندران تاکنون کارهای عمرانی زیادی برای بازسازی عتبات عالیات صورت گرفت که از جمله آن خریداری قسمت عمده‌ای از سنگ حرم حضرت ابوالفضل(ع) و نصب توسط نیروهای استان، احداث سقاخانه در کنار حرم امام حسین (ع) که تمامی هزینه‌های آن توسط یک خیر مازندرانی تامین شد و احداث بیمارستان با مساعدت چند استان که بزودی به بهره برداری می رسد.



یدالله اکبرزاده فرماندار آمل گفت: مردم شهرستان آمل پارسال بیش از 56میلیون ریال کمک نقدی وغیرنقدی برای بازسازی عتبات عالیات درکشور عراق کمک کردند.



دراین جلسه مسئولان آملی عضو ستاد بازسازی عتبات عالیات یک تا سه روز حقوق شان را به این امر اختصاص دادند.