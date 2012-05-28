پنج طرح عمرانی و ورزشی در رامیان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل افتتاح سالن ورزشی، آغاز عملیات گازرسانی و ساخت سالن ورزشی است که در روستاهای مختلف رامیان اجرایی شد.

قاسم سمیعی فرماندار رامیان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای گلند این شهرستان اظهار داشت: زیربنای این سالن چندمنظوره که به نام شهدای گلند مزین شده یک هزار و 152 متر است که 140 متر آن بخش اداری است و با هزینه‌ای بالغ بر 650 میلیون تومان که از محل اعتبارات دهیاری‌ها بوده ساخته شده است که جا دارد از اداره کل امور روستائی و عشایری استانداری گلستان بابت همکاری که داشتند تقدیر و تشکر داشته باشیم.



فرماندار شهرستان رامیان اضافه کرد: افتتاح میدان بار 22 بهمن شهرستان رامیان در حاشیه جنگل دلند یکی دیگر از اتفاقات مبارکی خواهد بود تا دغدغه اصلی کشاورزان در دسترسی به یک بازار فروش خوب و مطمئن برطرف شود.

سمیعی با اشاره به آغاز مراحل گازرسانی به روستای سرتپه از توابع بخش مرکزی رامیان اذعان داشت: کلنگ‌زنی روشنایی به روستای توریستی پاقلعه و قلعه ماران، کلنگ‌زنی سه سالن ورزشی در روستاهای مازیاران از بخش فندرسک و زینب‌آباد و توران‌فارس از بخش مرکزی به علاوه کلنگ‌زنی به منظور گازرسانی به 11 روستا در سطح شهرستان از دیگر برنامه‌هایی است که در این دو روز انجام شده است.



وی ابراز امیدواری کرد عملیات ساخت و ساز این مکان‌هایی که کلنگ‌زنی شده با سرعت و کیفیت خوبی انجام شود و در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری برسد.