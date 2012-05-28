پنج طرح عمرانی و ورزشی در رامیان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل افتتاح سالن ورزشی، آغاز عملیات گازرسانی و ساخت سالن ورزشی است که در روستاهای مختلف رامیان اجرایی شد.
قاسم سمیعی فرماندار رامیان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای گلند این شهرستان اظهار داشت: زیربنای این سالن چندمنظوره که به نام شهدای گلند مزین شده یک هزار و 152 متر است که 140 متر آن بخش اداری است و با هزینهای بالغ بر 650 میلیون تومان که از محل اعتبارات دهیاریها بوده ساخته شده است که جا دارد از اداره کل امور روستائی و عشایری استانداری گلستان بابت همکاری که داشتند تقدیر و تشکر داشته باشیم.
فرماندار شهرستان رامیان اضافه کرد: افتتاح میدان بار 22 بهمن شهرستان رامیان در حاشیه جنگل دلند یکی دیگر از اتفاقات مبارکی خواهد بود تا دغدغه اصلی کشاورزان در دسترسی به یک بازار فروش خوب و مطمئن برطرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد عملیات ساخت و ساز این مکانهایی که کلنگزنی شده با سرعت و کیفیت خوبی انجام شود و در آیندهای نزدیک مورد بهرهبرداری برسد.
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