به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بازاریابی و توسعه صادرات صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از پرداخت پاداش نقدی به صادرکنندگان سیب زمینی و پیاز دربازه زمانی فروردین 1390 تا اردیبهشت سال جاری خبر داد.

ناصر بهزاد هدف از این اقدام را حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی دانست اظهار داشت : با توجه به تصمیم کارگروه صادرات کشور به ازای صدور هر کیلو گرم سیب زمینی و هر کیلو گرم پیاز در بسته بندی 25 کیلوگرمی و کمتر، مبلغ 100 ریال به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: متقاضیان مشمول دریافت جایزه صادراتی، با داشتن مدارکی از جمله اصل پروانه صادراتی دارای مهر خروج گمرک، کارت بازرگانی معتبر جهت تشکیل پرونده حداکثر تا پایان تیر سالجاری به حوزه معاونت توسعه تجارت خارجی استان مراجعه کنند.

خراسان رضوی سالیانه هزار مجوز اکتشاف معدن صادر می کند

معاون امور اکتشافات معدنی سازمان معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان سالیانه بالغ بر یک هزار مورد مورد تقاضای استانی جهت صدور مجوز و پروانه اکتشاف معدن از کانونهای مهم تقاضا و فعالیت معدنی در کشور است.

ابوالقاسم باقری اظهار داشت: استان خراسان رضوی در حال حاضر با دارا بودن 560 معدن فعال، 2.8 میلیاردتن ذخایرمعدنی، استخراج 23 میلیون تن مواد معدنی و 46 نوع ماده معدنی از استان های پیشرو در زمینه فعالیت های معدنی کشور است.

متخصصان معدن با تشکیل هولدینگ آماده مزایده های استانی باشند

معاون امور معادن سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: شرکتها و متخصصین عرصه معدن با تشکیل هولدینگ های تخصصی آماده مزایده های استانی معادن باشند.

ابوالقاسم باقری با بیان اینکه در قانون اصلاح قانون معادن بر اکتشاف ذخایر معدنی و استفاده از امتیازات معدن توسط متخصصین مجاز تاکید شده، افزود: تعداد قابل ملاحظه ای از تقاضاهای صدور مجوز و پروانه اکتشاف در استان مربوط به افراد متخصص عضو نظام مهندسی بوده و نقش این گروه در بخش معدن استان تعیین کننده و بی بدیل است.

وی افزود: بسیاری از متخصصین سایر زمینه های صنعتی با استخدام نیروی کارشناس و متخصص به این عرصه وارد شده و با تشکیل هولدینگ های کشوری ورود بسیار قوی به مزایده های معدنی استان داشته اند.