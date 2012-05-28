لزوم تسریع اجرای راه آهن یاسوج به اقلید/ بیکاری معضل کهگیلویه وبویراحمد

غلام محمد زارعی به خبرنگار مهر گفت: خط آهن در برنامه کاری دولت است اما نیاز به شتاب بیشتر برای جذب اعتبارات و شروع عملیات اجرایی آن احساس می شود.

وی بیان کرد: تحقق این پروژه منجر به خروج این استان از بن بست می شود و توسعه همه جانبه کهگیلویه و بویراحمد را به همراه دارد.

زارعی همچنین بیکاری را مهمترین مشکل کنونی در این استان عنوان کرد و گفت: رشد اشتغال در استان نیازمند برنامه ریزی های اصولی و کارشناسی است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس با اشاره به وجود جاذبه های کم نظیر گردشگری در این استان اظهار داشت: بخش گردشگری یکی از بهترین بخشها برای ایجاد فرصت شغلی در این استان است.

وی با بیان اینکه این استان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است، بیان داشت: با اتمام پروژه های راهسازی شاهد حضور گسترده گردشگران در این استان به خصوص در دو شهرستان بویراحمد و دنا خواهیم بود که این فرصت مناسبی برای رشد اشتغال است.

زارعی همچنین توجه به بخش کشاورزی و ارائه برنامه های کاربردی در این بخش را از دیگر اولویت های پیش بینی شده برای ایجاد فرصت های شغلی در استان عنوان کرد و افزود: برنامه توسعه این بخش هم اکنون در دست تدوین است.

وی مشارکت مردم و هماهنگی فرصت ها، امکانات و منابع و استفاده از تمامی ظرفیتها را زمینه ساز رشد و توسعه این استان عنوان کرد.