محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات برداشت انبه در کهنوج اظهار داشت: از 80 هکتار باغ موجود این شهرستان، 50 هکتار باغ مثمر هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر باغات انبه کهنوج در روستای دهکهان هستند، ادامه داد: پیش بینی می شود که 750 تن انبه از این باغات برداشت شود.

این مسئول تصریح کرد: دهکهان به دلیل شرایط آب و هوایی برای کاشت انواع مرکبات، خرما، موز و انبه مناسب است.

تاجیک بر لزوم کشت مکانیزه انبه تاکید کرد و افزود: اکثر باغات انبه کهنوج از نوع محلی هستند که متاسفانه بازدهی اقتصادی چندانی ندارد و کشاورزان باید برای صرفه اقتصادی بیشتر به کشت علمی این محصول روی بیاورند.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر و همچنین بیماری های باغات مرکبات گفت: کاشت درختان اصلاح شده انبه بهترین کشت جایگزین برای مرکبات است.



