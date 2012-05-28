سپیدان میزبان جشنواره فرهنگی ورزشی" یل تیر تندر"

ایرج نیک نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره یل تیر تندر در رشته های کشتی، تیراندازی، سوارکاری 11و 12خرداد سال جاری در پیست پولاد کف شهرستان سپیدان برگزار می شود.

وی یادآور شد: مسابقات رشته تیراندازی واسب سواری در رده بانوان و آقایان، رقابتهای کشتی فقط در رده آقایان برگزارمی شود ودر کنار ابن سه رشته بازی های بومی محلی و طناب کشی نیز انجام می شود.

دبیر هیئت روستایی و عشایر استان فارس با اشاره به حضور دو تیم از فارس در این مسابقات تصریح کرد: تاکنون 11استان برای شرکت درجشنواره کشوری فرهنگی ورزشی" یل تیر تندر" اعلام آمادگی کرده اند که تیمها از بعد از ظهر چهارشنبه به محل مسابقات وارد می شوند.

نیک نیا همچنین بیان داشت: افتتاحیه جشنواره کشوری فرهنگی ورزشی" یل تیر تندر" با حضورمعاون امور بانوان و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون روستایی وعشایری کشور ومسئولان استانی در پیست پولاد کف سپیدان برگزار می شود.