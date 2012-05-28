لزوم تعامل موثر با رسانه ها برای فرهنگ سازی وقف/ خبرنگاران مسئولان را به چالش بکشند

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی ظهر دوشنبه ضمن بازدید از خبرگزاری مهر استان البرز با تشریح عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، بر لزوم تعامل و رابطه دو سویه و موثر نهادها و دستگاه های استانی با اصحاب رسانه تاکید کرد و گفت: فرهنگ سازی در جامعه به ویژه در حوزه فرهنگ وقف در گرو تعامل موثر و دوسویه با رسانه ها است.

وی افزود: این ارتباط باید با رسانه های پویا و اثرگذار دو چندان شود تا ضمن به کارگیری پتانسیل و ظرفیت اطلاع رسانی اصحاب رسانه برای اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم جامعه با خدمت رسانی ها، با شفاف سازی روند عملکردی نهادها بر اعتماد عمومی جامعه نیز دامن بزنیم.

بنی احمدی اظهار داشت: خبرنگاران باید در حوزه هایی که پوشش خبری آنها را بر عهده می گیرند تخصصی عمل کرده و مدیران و مسئولان نهادها و دستگاه های مختلف را با سوالات تخصصی به چالش بکشند.

وی گفت: مدیران و مسئولان موظف هستند در برابر اصحاب رسانه پاسخگو باشند زیرا آنها نمایندگان مردم در نظارت بر عملکرد مسئولان هستند.

برخی خبرنگاران تنها تریبون مدیران و مسئولان هستند

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: نگاه تیزبین خبرنگاران به شرط تخصصی بودن آنها در حوزه مرتبط می تواند بسیاری از مشکلات، معضلات و ضعف ها را نمود داده و مسئولان را در مقام رفع آنها برآرد، اما متاسفانه برخی از خبرنگاران تنها تریبون مدیران و مسئولان هستند و در به چالش کشیدن مدیران ضعف دارند.

وی افزود: در زمینه وقف به کارگیری توان و پتانسیل اصحاب رسانه نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب به گرایش به وقف خواهد داشت.

خبرنگاران با اطلاع رسانی صحیح می توانند وقف یار باشند

بنی احمدی گفت: بیان فضایل وقف، پیامدها و آثار اجتماعی این فریضه توسط خبرنگاران آنها را وقف یارانی می کند که با قلم و بیان خویش بر گسترش فرهنگ وقف دامن می زنند.

خرده فرهنگ ها اقدامات فرهنگی را در البرز با مشکل روبرو می کند

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این سوال که چه اقدامات فرهنگی در دستور کار اوقاف قرار گرفته و بازخورد خوبی نیز داشته گفت: در استان البرز به دلیل وجود خرده فرهنگ ها و خاصیت مهاجرپذیری استان، شناخت یک فرهنگ و انتخاب آن برای برنامه ریزی بسیار مشکل است.

وی افزود: در بسیاری از مواقع نیز برنامه ریزی بر روی یک فرهنگ خاص بازدهی آنطور که مورد انتظار بوده را نداشته و بازخوردها و عکس العمل های متفاوت و بعضا بدی مواجه می شود.

اتاق عقد امامزادگان اقدام فرهنگی نو در استان البرز

حجت الاسلام بنی احمدی به اجرای طرح اتاق عقد در امامزادگان اشاره کرد و گفت: اتاق عقد امامزاده حسن(ع) کرج یک اقدام فرهنگی نو در استان بود که در راستای تبدیل امامزادگان شاخص به قطب فرهنگی صورت گرفت.

وی افزود: این اقدام زمینه ساز انس هرچه بیشتر معنوی جوانان با فضای امامزاده ها بوده و حضور آنها را در چنین فضایی آنهم در نخستین روزهای شکل گیری زندگی مشترک رقم می زند.

وی با اشاره به مشکلات و موانعی که در سر راه اجرای این طرح بود گفت: اجرای یک طرح و برنامه فرهنگی در استان بدون حمایت سایرنهادها و دستگاه های اجرایی امکان پذیر نیست و بی شک تعامل و عدم موازی کاری دستگاه ها می تواند استان را سرآمد اقدامات فرهنگی در کشور کند.

