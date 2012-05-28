قاسم حدادی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر عقد قراردادش با تیم ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز قراردادی با باشگاه ذوب‌‍آهن نبسته‌ام. در حال حاضر علاوه بر ذوب‌آهن و تراکتورسازی 2-3 پیشنهاد دیگر هم دارم که تا پایان هفته تیم آینده‌ آن را مشخص می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه مردادماه دوران سربازی‌اش به پایان می‌رسد، ادامه داد: به خاطر شرایط خانوادگی‌‌‌ام می‌خواهم به اصفهان برگردم اما هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. البته اگر مشکلات مالی ذوب‌آهن حل شود، شانس حضورم در این تیم بیشتر است.

هافبک تیم تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه در این فصل مصدومیت بسیار بدی را تجربه کرد و باعث شد از شرایط مطلوب دور شود، در مورد عملکرد تیم‌ ذوب‌آهن در این فصل خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن با توجه به جدایی بازیکنان مطرح و مشکلات مالی بسیاری که با آن مواجه شد، نتوانست انتظارات را برآورده کند که امیدواریم امسال با حل این مشکلات شرایط بهتری داشته باشد.

حدادی‌فر در خصوص جدایی ابراهیم‌زاده و حضور کربکندی در این تیم اصفهان تاکید کرد: ابراهیم‌زاده مربی بسیار خوب و بادانشی است که همه در ذوب‌آهن به حضورشان عادت کرده بودیم و روزهای راحتی را با ایشان داشتیم. البته آقای کربکندی هم سال‌ها عملکرد خوبی در ذوب‌آهن داشت و بیشتر بازیکنان نسل فعلی ذوب‌آهن حاصل فرصت‌هایی بود که این مربی به بازیکنان جوان و امید تیم داد. ایشان گردن همه ما حق دارند و امیدوارم بتوانند تیم را به جاگاه مناسب گذشته باز گردانند.

وی در مورد تیم تراکتورسازی اظهار داشت: تراکتورسازی یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا است و تماشاگران متعصب، مشتاق و بسیار خوبی دارد. قطعا این تیم با حمایت بیشتر در این فصل می‌تواند از نام و اعتبار فوتبال ایران در آسیا دفاع کند.

هافبک تیم تراکتورسازی تبریز در پایان ابراز امیدواری کرد با بازگشتن به شرایط مطلوب دوباره فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کند، در مورد دیدار ایران برابر آلبانی گفت: تیم ملی برابر آلبانی محک خوبی خورد و امیدوارم این مسابقه بازیکنان را به شرایط ایده‌آل رسانده باشد تا برابر ازبکستان با قدرت بیشتری به میدان بروند. دیدار نخست در این مرحله از مقدماتی جام جهانی بسیار مهم است و اگر تیم ملی در این بازی پیروز شود، بازیکنان با روحیه بیشتری در مسابقات بعدی به میدان می‌روند.