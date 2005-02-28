محمد حسين نيرومند: غربي ها آزاد انديشي رسانه را به شيوه خود تعبير مي كنند

محمد حسين نيرومند، مدير طرح و برنامه شبكه دو سيما درباره تهديد تازه كشور فرانسه در قطع برنامه شبكه جهاني سحر به دليل پخش برنامه هاي ضد صهيونيستي از اين شبكه به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: مساله اينجاست كه به نظر مي رسد همه چيز در جهان با همديگر مخلوط شدهاست و جامعه جهاني يخ زده و خشك است. همين مساله هم باعث شده است كه سردمداران قدرت و رسانه ها به آساني دست به تغيير و تحريف اصول و تعاريف بزنند و همه چيز را به شيوه خود تبيين كنند. در اين مورد حتي انديشمندان جهان هم سكوت اختيار كرده اند و از خود واكنش قابل توجهي نشان نمي دهند. براي نمونه آمريكايي ها به بهانه از بين بردن سلا ح هاي كشتار جمعي به كشور ديگري حمله مي كنند و براي اشغال آن كشور از پيشرفته ترين سلاح هاي كشتار جمعي استفاده مي كنند و در اين زمينه نه انديشمندان و روشنفكران و نه هنرمندان جهاني هيچ اقدامي از خود نشان نمي دهند.



وي خاطر نشان كرد: كشورهاي غربي عادت كرده اند همه نوع توهين و برخورد نژاد پرستانه اي با ساير كشورهاي جهان داشته باشند، اما كوچكترين اعتراض به اعمال زور و فشار و نژاد پرستي را بر نمي تابند. اين مساله با هيچ اصول فكري و علمي و انديشه اي سازگار نيست و به همين خاطر هم معتقدم همه چيز در جهان به هم ريخته است. شما ببينيد آمريكا همزمان با اينكه درباره فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران تبليغات زيادي مي كند و براي جلوگيري از پيشرفت علمي ايران فعاليت هاي زيادي از خود نشان مي دهد، طرح بمب هاي هسته اي كوچك را ارايه مي كند كه هر كدام از اين بمب ها چند برابر قدرت بمب هاي منفجر شده در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي را دارد. اما با همه اين اتفاقات باز هم رسانه ها و صاحبان فكر و انديشه جهاني سكوت اختيار كرده اند.

اين مدير با اشاره به اينكه غربي ها تعريف رسانه را هم به سود خود تغيير داده اند، اظهار داشت: اين اتفاقات و واكنش هاي غربي ها بازي است. آنها تلاش مي كنند از طريق رسانه ها حتي افكار عمومي جهان را هم تغيير دهند. چرا انديشمندان جهان در خصوص اعتراض نمي كنند. مساله اينجاست كه اگر آزاد انديشي و مبارزه با نژاد پرستي نكته مهم و خوبي است بايد همه قادر به استفاده از آن باشند. اما به نظر مي رسد تبليغ كنندگان اين افكار آنچنان بسته عمل مي كنند كه هيچ نوع تفكر و انديشه مخالفي را نمي پذيرند و آنچه كه اكنون در جهان رسانه هاي اتفاق مي افتد، حاصل عملكرد رسانه اي آنها است.

نيرومند در خصوص اينكه وظيفه مسوولين فرهنگي ما در برابر اين تهديدها و اقدام هاي دولت هاي غربي در خصوص فعاليت هاي رسانه اي چگونه بايد باشد، توضيح داد: ما بايد از نظر رسانه اي حضور جدي تري در عرصه هاي جهاني داشته باشيم و اصولي تر و هنرمندانه تر وارد اين عرصه شويم. ما در اين زمينه خيلي عقب هستيم. خارجي هايي كه براي شركت در جشنواره ها و مراسم مختلف وارد كشور ما مي شوند، تصور بسيار بسيار بدي از ايران دارند. اما ما در جهت آگاه سازي افكار عمومي ساكنان مختلف جهان يا دست كم صاحبان فكر و انديشه جهاني هيچ اقدام موثري انجام نمي دهم و عملكرد رضايت بخشي نداريم. براي نمونه سيد مسعود شجاعي طباطبايي به عنوان يكي از كاريكاتوريست هاي كشور اقدام به ايجاد يك سايت اينترنتي كرده است و آثاري از هنرمندان كشور را در اين سايت جا داده است و مسابقه هاي مختلفي هم برپا مي كند. يكي از اين مسابقات، مسابقه كاريكاتور درباره فلسطين است كه از سوي هنرمندان جهاني هم با استقبال خيلي خوبي مواجه شد. حتي با اينكه چند بار هم از سوي صهيونيست ها اين سايت حك شد، اما همچنان به كار خود ادامه مي دهم. اما شما از طباطبايي بپرسيد كدام ارگان يا مسوول فرهنگي كوچكترين كمكي به اين فرد كرده است و در جهت اعتلاي هر چه بيشتر اين سايت كه مخاطب جهاني دارد، اقدامي صورت داده است.

وي تاكيد كرد: متاسفانه ما در استفاده از ابزارهاي تاثير گذار فرهنگي كه اكنون به مدد فن آوري هاي روز در جهان معاصر در اختيار ما قرار گرفته است، بسيار نامناسب و بد عمل مي كنيم. سينماي ما كه درعمل به سمت اهداف و خواسته هاي غربي ها پيش رفته است. در زمينه اينترنت هم در عرصه جهاني هيچ پيشرفت قابل توجهي نداشته ايم و نتوانسته ايم از آن به عنوان يك ابزار مهم فرهنگي در جهت انتشار افكار و انديشه هاي خود بهره ببريم. ما به مفهوم واقعي از هيچ نشريه اي برخوردار نيستيم كه بتواند در جهان حرفي براي گفتن داشته باشد. در زمينه ساخت برنامه هاي تلويزيوني هم تعداد آثاري كه از نظر جهاني روي افكار عمومي تاثير گذار باشد نيز برنامه هاي انگشت شماري ارايه كرده ايم.

مدير طرح و برنامه شبكه دو سيما با تاكيد بر اين مطلب كه مديران فرهنگي ما بايد درفعاليت هاي خود بازنگري داشته باشند، يادآور شد: به نظر مي رسد مديران رده بالاي فرهنگي ما شناخت لازم از اين عرصه را ندارند و شيوه استفاده از ابزار فرهنگي را بلد نيستند. مشكل اصلي كه باعث شده است ما در استفاده از ابزار فرهنگي نتوانيم حرف چنداني براي گفتن داشته باشيم، اين است كه مديران فرهنگي از جايگاه رسانه ها و عملكرد خود اطلاع چنداني ندارند. عرصه فرهنگي آدم خود را مي خواهد.

وي افزود: مديريت فرهنگي با مديريت يك كارخانه تفاوت زيادي دارد. مدير اين عرصه بايد از ويژگي و توانمندي هايي خدادادي برخوردار باشد كه بتواند به خوبي زمينه هاي فعاليت در اين زمينه را بشناسد و در زمينه رشد و انتشار آن تلاش كند. خاطرم هست ما در زمان طالبان يك نمايشگاه كاريكاتور راه اندازي كرده بوديم و قصد داشتيم با استفاده از همكاري مراكز فرهنگي ايران در ساير كشورهاي جهان اين نمايشگاه را در سطح وسيعي در ديد مخاطبان جهاني قرار بدهيم. اما نه تنها به ما در اين زمينه هيچ كمكي نشد، بلكه يكي از مسوولين به ما گفت كه ما نمي توانيم از اين نمايشگاه حمايت كنيم. چون اگر ما عليه طالبان در دنيا نمايشگاه برگزار كنيم، آنها هم دست به اقدام مشابه مي زنند!