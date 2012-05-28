غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور نیاز اسلامشهر به راه اندازی دانشگاه پیام نور و مراکز علمی و ضروری بودن افزایش فضای دانشگاه های شهرستان جلسه ای در این خصوص برگزار شد.

این مسئول عنوان جلسه را بررسی مشکلات دانشگاه پیام نور شهرستان اسلامشهر عنوان و ذکر کرد: توجه به افزایش علمی در کشور امری ضروری است و به تبع از این ضروریت و به منظور جلوگیری از تردد جوانان شهر به پایتخت و دیگر شهرها نیاز است تا زمینه گسترش مراکز علمی در این شهرستان نیز فراهم شود.

وی با اشاره به اجماع نظر حاضرین در این جلسه به منظور توسعه فضای دانشگاهی این شهرستان افزود: در این جلسه دو هکتار از فضای آموزشی مسکن مهر ضیاء آباد برای احداث دانشگاه پیام نور اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان اسلامشهربا تاکید بر توجه به افزایش ظرفیت های علمی و پ‍‍ژوهشی و ضرورت وجود آن در شهرستان عنوان کرد: در جلسه بررسی مشکلات دانشگاه پیام نور مصوب شد که دانشگاه ظرف مدت یک سال به بهره برداری برسد.

