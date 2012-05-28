به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند افزود: برخی پوشش های نامناسب با فرهنگ مردم منطقه سازگاری ندارد و مورد اعتراض مردم شهرستان واقع می‏شود.

وی با بیان اینکه محور برخورد با بدپوششی ها فرهنگ است، بیان کرد: در صورت تشدید روند بدپوششی ها، بی شک عوامل قضایی هم بیکار نمی ‏نشینند.

این مسئول افزود: شهرستان دماوند به لحاظ تاریخی و جاذبه های توریستی و گردشگری مورد توجه گردشگران زیادی است و باید به آثار مثبت و منفی این امر توجه شود.

وی با اشاره به نحوه برخورد با این نوع آسیب ها گفت: اصل برخورد باید کار فرهنگی و بر اساس امر به معروف و نهی از منکر باشد، اما در صورت حرمت شکنی برخورد به وسیله عوامل قضایی و انتظامی طبق قانون انجام خواهد شد.

ضرورت حضور فرهنگی در مراکز گردشگری

فرماندار شهرستان دماوند یکی از راهکارهای این بخش را حضور فرهنگی در مراکز گردشگری دانست و ادامه داد: فضاهای گردشگری شهرستان باید با حضور فرهنگی مسئولان، مردم مؤمن شهرستان یا بسیجیان برای افرادی که این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند، ناامن شود.

وی یکی دیگر از برنامه‏هایی که می تواند برای برخورد با فرهنگ وارداتی از آن استفاده کرد، را برگزاری نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند اظهار داشت: با این نوع برنامه ها و تقویت فرهنگی مردم در این بخش می توان به کنترل فرهنگهای وارداتی اقدام کرد.

وی با اشاره به موضوع اوقات فراغت دانش ‏آموزان در ایام تعطیلات تابستان به عنوان یکی از دستورات جلسه افزود: این موضوع به صورت تخصصی در شورای آموزش و پرورش طرح و بحث شد.

وی عنوان کرد: مقرر شده است که کمیته ویژه ای ضمن سنجش همه امکانات شهرستانی، برنامه جامعی برای پر کردن اوقات فراغت دانش‏آموزان ارائه کند.

رویکرد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان

فرماندار شهرستان دماوند افزود: قرار است این برنامه ها با رویکرد به همه مسائل همچون امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی تدوین شود و دستگاهها، امکانات خود را برای هر چه بهتر اجرا شدن آن بسیج کنند تا بهره لازم از این برنامه ها گرفته شود.

وی توجه به مسائل تربیتی هم برای دانش ‏آموزان و هم برای خانواده ها را در این ایام پراهمیت دانست و اظهار داشت: مجموعه نهاد نماز جمعه و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برای غنی سازی تربیتی خانواده ها باید برنامه هایی را پیش ‏بینی و اجرا کنند تا همزمان با رشد دانش آموزان، والدین نیز با مباحث تربیتی صحیح و اسلامی آشنا شوند.