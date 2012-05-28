رئیس مرکز آموزش تخصصی تفسیر حوزه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه یکشنبه در مدرسه امیرالمومنین(ع) برگزار شد حجت‌ الاسلام حمید ملکی رئیس جدید این مرکز در سخنانی با اشاره به افزایش دشمنی‌ها و هجمه‌ها علیه فرهنگ تشیع و اسلام ناب اظهار داشت: دشمنان به دنبال نابودی اسلام و اینکه اثری از اسلام نباشد هستند و ما باید با تکیه بر قرآن کریم به مقابله عالمانه با این هجمه ها بپردازیم.



وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوران مدیریت حجت الاسلام فاکر میبدی از وی قدردانی و اضافه کرد: با تلاش‌های مخلصانه ایشان و همکارانشان تعداد زیادی قرآن پژوه تربیت شده است که منشأ خیر برای جامعه هستند.



ملکی با اشاره به مدیریت 21 ساله گذشته و تولید محتواهای پژوهشی و تربیت قرآن پژوه در مرکز تخصصی تفسیر ابراز امیدواری کرد تا این مرکز همچنان تحت عنایات آیت‌ الله مکارم شیرازی به رشد خود ادامه دهد.



همچنین یکی از قرآن پژوهان این مرکز به بیان نکاتی درباره فعالیت‌های مرکز تخصصی پرداخت.



گفتنی است حجت‌ الاسلام احمد فرخ فال، مدیر حوزه علمیه استان قم در حکمی حجت‌الاسلام حمید ملکی را به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآنی معرفی کرد.



حجت الاسلام فاکر میبدی مدت 21 سال عهده‌دار مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه بود که با اشراف آیت الله مکارم شیرازی فعالیت دارد.