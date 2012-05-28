نامه 3000 سهامدار بانک آرین به رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، 3000 سهامدار بانک آرین در نامه ای خطاب به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نوشتند: همان گونه که مستحضرید ، بانک الکترونیکی آرین به عنوان اولین بانک کاملاً مجازی در صنعت بانکداری کشور با رویکردی متفاوت برابر مقررات و رویه های قانونی نظام بانکی کشور پا به عرصه فرابورس نهاد و با استقبال کم نظیرحدود سه هزار سهامدار، خود را برای عملیاتی ساختن شیوه نوین بانکداری آماده کرد.

لیکن به یکباره و پس از ماه ها انتظار نسخه این بانک علیرغم همه ظرفیتهای تخصصی، مالی و مدیریتی مناسب آن درهم پیچید و دستخوش تصمیمات ناگهانی شورای محترم پول واعتبار شد که به نظر می رسد ریشه های این تصمیم تحت تاثیر فضای بی اعتمادی نسبت به فعالان اقتصادی و سرمایه های بخش خصوصی بوده است.

سهامداران نخستین بانک مجازی کشور در ادامه نامه خود خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده اند: اغلب ما با امید به رونق احتمالی سهام در بازار پول و سرمایه، تمامی توان مالی خود را صرف خرید سهام این بانک نموده و درست در زمانی که دلالان بازار ارز و سکه شرایط وسوسه انگیزی را برای چنین سهامدارانی مهیا کرده بودند، بی اعتنا به چنین فضایی و با اعتماد به محمل‌های قانونی در عرضه سهام و پایداری تصمیمات بانک مرکزی و بازار فرابورس و اطمینان از صیانت سرمایه های خویش توسط مسئولین ذیربط، با باوری عمیق، نسبت به حمایت از این عرضه اقدام کردیم.با نگاهی بر آنچه در سال گذشته در خصوص سرنوشت بانک آرین و سهامداران آن گذشت، چیزی جز بلاتکلیفی و سرگردانی در هیاهوی فضای سیاسی و بی اعتمادی حاصل از اختلاس بزرگ بانکی برای این جمع سه هزار نفری نمی بینیم .



سهامداران آرین در ادامه می افزایند: بر خود لازم می‌دانیم که بدون توضیح و تشریح ابعاد و تبعات لغو مجوز بانک آرین که جنابعالی کاملاً از آن مطلع و بر آن اشراف دارید، مطالبات و انتظارات به حق خود را لااقل به عالی ترین مقام اجرائی نظام بانکی کشور منتقل نموده تا شاید برابر آنچه که در خصوص سایر بانکها در شرایط بحرانی انجام شده است، درمورد بانک آرین نیز تصمیماتی راهگشا اتخاذ شود.

اینکه خارج از چارچوب ضوابط قانونی و نگاه کارشناسی ابهامات متصور بر ساختار بانک آرین حل و فصل گردد، انتظار منطقی نخواهد بود، لیکن کمترین توقع ما سهامداران از کلیه مدیران بانک مرکزی با آگاهی از اشکالات احتمالی وارده و مقایسه نوع و شکل آن با سایر ایرادات بانکهای دیگر، حداقل نگاه منصفانه و بدون موضع است.

در این نامه آمده است: آنچه که این جمع را بر آن داشت که درخواست بازنگری مجدد را برای فعالیت بانک آرین از آن مقام خواستار باشد، چیزی جز تصمیمات کلیدی و راهگشای شما در شرایط خاص گذشته که بر همگان روشن است، نیست. لذا اکنون نیز در چنین شرایطی که برای بانک آرین و سهامداران آسیب پذیر آن بنا به هر دلیلی حادث شده است، انتظار می رود در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از سرمایه های ایرانی نامگذاری شده است، با تدبیر و درایت شما و همکارانتان مجدداً شاهد ادامه فعالیت اولین بانک الکترونیکی در کشور باشیم که ماحصل سال ها مطالعه و تلاش کارشناسی جمعی از جوانان و متخصصین صنعت بانکداری کشور است. بدیهی است نظر و دستور مساعد حضرتعالی در حل و فصل موضوع با نگاه به اهمیت سرنوشت هزاران سهامدار امیدوار، قوت قلبی برای ادامه حیات و رونق بازار پول و سرمایه کشور خواهد بود.