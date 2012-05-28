به گزارش خبرنگار مهر، پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف فرهنگی و هنری هر منطقه نقش به سزایی در رشد هنر و اعتلای فرهنگ آن جامعه دارند و استان همدان با عنوان پایتخت تاریخ و تمدن دارای پتانسیل های قابل توجه فرهنگی و هنری است.
هم اکنون این ظرفیتها که تعدادشان کم نیست در قالب چهره هایی ملی و بین المللی به فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری مشغول هستند.
کمال شفیعی مشعوف شاعر، نویسنده و پژوهشگر اسدآبادی که تاکنون کتاب های مختلفی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و شعر تالیف کرده یکی از پتانسیل های استان همدان است که در راستای رشد ادبیات استان همدان نقش قابل توجهی ایفا کرده است.
این شاعر اسدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولیت امور ادبی استانها یک مجموعه فعالیت در دل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، گفت: این واحد وضعیت ادبی استانها را ساماندهی میکند.
شورای هماندیشی شاعران جوان و نویسندگان جوان تشکیل خواهد شد
مدیر دفتر امور ادبی استانهای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با بیان اینکه تعریف یک برنامه مدون برای شاعران و نویسندگان جوان استانها در دست برنامه ریزی است، گفت: این مجمع با عنوان "شورای هماندیشی شاعران جوان و نویسندگان جوان" تشکیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این راستا از هر استان شاعران و نویسندگان برجسته برای تشکیل این شورا دعوت خواهند شد تا در آن حضور داشته باشند.
شفیعی ادامه داد: کارهایی که از استانها برای بررسی ارسال میشود، در دفتر امور ادبی استانهای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری کارشناسی میشود.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شعر و داستان جوان به این حوزه مرتبط است، ادامه داد:، تعیین کارگاهها، برنامهریزی برای آموزش، ساماندهی وضعیت کلاسهای آموزشی و هر فعالیت ادبی که مربوط به استانهاست از مجرای دفتر امور ادبی استانها میگذرد و در واقع پل رابط مرکز آفرینشهای ادبی با مجموعه ستادی و استانهای سراسر کشور است.
جشنواره شعر و داستان جوان سوره تیرماه امسال برگزار می شود
مدیر دفتر امور ادبی استانهای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری از برگزاری جشنواره شعر و داستان جوان سوره در تیرماه امسال خبر داد و گفت: این جشنواره در ارومیه برگزار می شود.
کمال شفیعی مشعوف از برگزاری جشنواره شعر انقلاب در سال جاری خبر داد و گفت: نحوه برگزاری این جشنواره بنا بر تصمیم شورای سیاستگذاری در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد.
وی از ساماندهی کارگاههای استانی در حوزه شعر و داستان نویسی خبر داد و گفت: ساماندهی مبانی تئوریک ادبیات داستانی و مبانی شعری ادبیات داستانی برای سرعت بخشیدن به روند آموزشی مدنظر است.
شفیعی عنوان کرد: یکی دیگر از برنامههای پیشرو برگزاری نشستهای تخصصی برای مدرسان کارگاههای داستان نویسی و مدرسان کارگاههای شعر است.
وی با تاکید بر اینکه باید آموزشها در سراسر کشور به شکلی پویا و مستمر ادامه داشته باشد، گفت: یکدستی در نظام آموزشی ادبیات داستانی و شعر کشور ایجاد میشود.
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