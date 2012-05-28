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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

حجت‌الاسلام محمدیان:

54 برنامه قرآنی طی سال گذشته در گرمسار اجرا شد

54 برنامه قرآنی طی سال گذشته در گرمسار اجرا شد

گرمسار-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار با اشاره اجرای 54 برنامه قرآنی طی سال گذشته در این شهرستان، گفت: اجرای طرح های تخصصی آموزش سطح 2،3 و 4 مفاهیم قرآنی عناوین اصلی این برنامه ها بوده است.

حجت الاسلام محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای 54 برنامه قرآنی طی سال گذشته در شهرستان گرمسار را یادآور شد و تصریح کرد: علاوه بر آن هر ماه جلسه هم اندیشی با حضور فعالان و مربیان قرآن شهرستان جهت بهبود و توسعه بهتر فرهنگ قرآنی برگزار شده است.

محمدیان اظهار داشت: برگزاری محفل انس با قرآن در ماه مبارک رمضان، اجرای طرح های فرهنگی و قرآنی، اجرای طرح تفیسر نسیم حیات 19، جذب مربیان و استادان مجرب و دارای تخصص و تبادل نظر با موسسات قرآنی از دیگر فعالیت های واحد قرآن گرمسار در سال گذشته بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار افزود: این اداره با هدف ارتقا و ترویج فرهنگ قرآنی سال گذشته در ادارات و ارگان های دولتی و غیر دولتی شهرستان، کلاس های مختلف قرآنی برگزار کرد.

وی گفت: اجرای طرح آموزش مربیان مهد کودک، اجرای طرح های قرآنی آموزش و پرورش و نیروی انتظامی، کمیته امداد، اداره زندان و پایگاه های بسیج سپاه و ادامه اجرای طرح 3 و 5 ساله حافظان قرآنی در موسسات طبق روال سال های گذشته از دیگر فعالیت های برگزار شده قرآنی در شهرستان گرمسار بوده است.

محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: اجرای ده ها برنامه قرآنی دیگر در سال 90 از دیگر اقدامات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار با هدف ترویج و ارتقاء سطح آموزه های قرآن در سطح این شهرستان بود.

کد مطلب 1613992

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