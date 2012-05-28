توصیه لاریجانی برای بررسی اعتبارنامه نمایندگان/ مجلس میدان رزم نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کار بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس نهم در شعب 15 گانه گفت: مواردی که در بررسی اعتبارنامه ها در نظر گرفته می شود باید همراه با اسناد و مدارک باشد و موضوعاتی باشد که در شورای نگهبان به آن رسیدگی نشده است.

وی ادامه داد: مطالبی که در شورای نگهبان در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته دیگر ما حق رسیدگی به آنها را نداریم مگر اسناد و مدارک جدیدی ارائه شود. رسیدگی ها باید کاملا بر اساس مدارک مستند باشد اینکه شنیده شده است یا گزارشی بی نام و نشان آمده است مورد قبول نیست. نباید با احترام وآبروی کسی بازی شود. نمایندگان از پشتوانه رای مردم برخوردارند اگر کسی می خواهد خللی به این اعتبار وارد کند باید دلایل قوی و مستند داشته باشد.



نماینده مردم قم ادامه داد: لذا دوستان در بررسی ها دقت تامه ای داشته باشند. توجه کنید که افراد برگزیده مردم هستند و رای از مردم گرفته اند و شورای نگهبان آنها را تایید کرده است و از اعتبار اجتماعی برخوردارند. ساقط کردن اعتبار اجتماعی باید به احترام حقوق ملت مستند و قوی باشد و بین خود و خدا بدانیم که اسناد ما برای بررسی اعتبارنامه ها از اعتبار لازم برخوردار باشد.

وی در توصیه دیگری گفت: اگر ایرادی به اعتبارنامه کسی گرفته شد افراد تلافی نکنند. در فضای راحت تر می توانیم این موضوع را حل کنیم توجه شود کسی اینجا میدان رزم تعریف نکرده است. البته تا آنجا که اطلاع دارم مشکلی در اعتبارنامه ها نیست در مجلس هشتم هم همین طور بوده است.



لاریجانی تصریح کرد: توصیه ام این است که عزیزان با دقت و سرعت به موارد در شعب رسیدگی کنند.



به گزارش مهر، لاریجانی عصر امروز و روز سه شنبه را به عنوان روز بررسی اعتبارنامه ها در شعب 15 گانه اعلام کرد و جلسه بعدی مجلس را روز چهارشنبه 9 صبح تعیین کرد.